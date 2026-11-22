Срещу мен се подготвя мащабна акция, чиято цел е да бъда отстранен от разследването на тежката верижна катастрофа на автомагистрала "Тракия". Това заяви проф. Станимир Карапетков пред БНТ, след като служители на ГДБОП претърсиха дома му в Сливен.

"Срещу мен се подготвя мащабна акция, за да бъда отстранен от разследването за верижната катастрофа на АМ "Тракия". Само това мога да ви кажа. Адвокатите ми не ми разрешават да говоря. Вдигнах кръвно", коментира професорът.

Карапетков, който е председател на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ), беше временно задържан в петък вечерта, 20 ноември, при акция на антимафиотите.

По разпореждане на наблюдаващ прокурор в жилището му са извършени претърсване и изземване на веществени доказателства по образувано досъдебно производство.

По време на процесуално-следствените действия експертът е бил временно задържан, след което е освободен. На място е пристигнал и адвокатът му Димитър Марковски.

Според източници на БНТ повод за акцията е сигнал, че Карапетков е оказвал натиск върху свой колега при изготвянето на експертни заключения.

Името на професора предизвика сериозни обществени спорове и покрай делото за смъртта на 12-годишната Сияна, загинала при катастрофа край Телиш на 31 март 2025 г.

Бащата на момичето Николай Попов многократно оспорваше изготвената от Карапетков автотехническа експертиза. През февруари 2026 г. Окръжният съд в Плевен прие отвода на професора и назначи нова комплексна експертиза.

В разговор с ТАРАЛЕЖ Николай Попов заяви, че според информацията му разследването за предполагаем натиск върху вещи лица има връзка с делото "Сияна", но засяга и други съдебни производства.