Председателят на Европейския център за транспортни политики Диана Русинова отправи остри обвинения към част от автотехническите експерти и адвокатите, участващи в съдебни производства за тежки катастрофи. В публикация в социалните мрежи тя коментира случая с проф. Станимир Карапетков, чийто дом беше претърсен от ГДБОП на 20 ноември.

"Ако си мислите, че ужасът свършва със загубата от смъртта на близък човек при катастрофа или погребението му, много грешите, ужасът едва сега започва!", написа Русинова.

Тя твърди, че зад част от съдебните производства за пътни инциденти стои организирана група, която извлича значителни финансови облаги от трагедиите.

"И зад целия този кошмар стои добре организирана престъпна група, печелеща милиони от смъртта на хората по пътищата. Колкото повече умрели, толкова по-голяма печалба за тях", заяви тя.

В публикацията си тя изрази подкрепа за Николай Попов, бащата на загиналата при катастрофа 12-годишна Сияна.

"Когато слушам Николай Попов, си мисля колко жестоко е един баща да трябва да обяснява отново и отново защо иска да знае как е загинало детето му. Той има право да задава въпроси. Има право да настоява за отговори. И има право да очаква справедливост", подчерта Русинова.

Тя постави под съмнение работата на проф. Карапетков по няколко известни съдебни производства, включително случаите "Попово", "Сияна", "Лим" и "Местан".

"Дали проф. Карапетков действително е манипулирал експертизи, предстои да се изясни", посочи тя.

Русинова заяви, че е запозната с част от заключенията на професора и изрази сериозни съмнения относно тяхната обоснованост.

"Веднъж е грешка и може да се случи и на най-добрите, но всеки път е или умишлено, или става дума за некомпетентност. Аз лично се съмнявам във второто", написа тя.

Според нея семействата на загиналите имат право да получат отговори за начина, по който се изготвят техническите експертизи, какви доказателства се използват и доколко надеждни са заключенията.

Русинова отправи и публичен призив към експерт от Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ), за когото твърди, че е обвинявал родители за смъртта на децата им при катастрофи.

Тя настоя този човек да застане с името си зад подобни изказвания.

Припомняме, че на 20 ноември служители на ГДБОП извършиха претърсване в дома на проф. Станимир Карапетков в Сливен. Експертът е бил временно задържан, след което е освободен.

В интервю за ТАРАЛЕЖ Николай Попов заяви, че според информацията му досъдебното производство е свързано с предполагаем натиск върху други вещи лица и има отношение към делото за смъртта на Сияна, както и към други производства.