ГДБОП задържа председателя на Съюза на автотехническите експерти
Акцията е проведена в дома му
Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) Станимир Карапетков е бил задържан при акция на ГДБОП в дома му, съобщава NOVA.
В жилището му са извършени процесуално-следствени действия, по време на които той е бил задържан. Засега няма потвърдена информация дали остава в ареста.
Карапетков е познат и като вещо лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.