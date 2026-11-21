Председателят на Управителния съвет на Съюза на независимите автотехнически експерти в България (СНАТЕБ) Станимир Карапетков е бил задържан при акция на ГДБОП в дома му, съобщава NOVA.

В жилището му са извършени процесуално-следствени действия, по време на които той е бил задържан. Засега няма потвърдена информация дали остава в ареста.

Карапетков е познат и като вещо лице по делото за катастрофата, при която загина 12-годишната Сияна.