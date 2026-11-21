Пари Сен Жермен направи обрат за 3:2 при гостуването си на Ница, за да спечели трите точки в мач от 11-ия кръг на Лига 1.

Домакините от Лазурния бряг започнаха по-силно мача и излязоха напред в резултата още в осмата минута, когато точен бе Мохамед Амура след асистенция на бившия френски национал Жонатан Клос.

Шампионът ПСЖ обаче направи обрат само в рамките на две минути, като първо Сени Маюлю изравни от дузпа в 31-вата минута, а при следващата атака Дезире Дуе направи 2:1 след пас на Ашраф Хакими.

Треньорът Луис Енрике все пак получи лоша новина още преди края на първата част, като Дуе се контузи и бе принудително сменен от испанския нападател Феран Торес.

Именно Торес оформи 3:1 за парижани в 85-ата минута след асистенция на Усман Дембеле, а дълбоко в добавеното време Али Абди вкара и втория гол за Ница след нова асистенция на Клос.

ПСЖ е на първо място в класирането с 26 точки, а Ница е на шеста позиция със 17 точки.