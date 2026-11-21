Волейболният шампион Марица победи Миньор с 3:0 (25:18, 25:14, 25:14) в пернишката зала "Борис Гюдеров". Така тимът от Пловдив продължава да е с пълен актив от седем победи, като няма загубен гейм до момента в първенство - 21:0.

Срещу Миньор интрига имаше донякъде само в първия гейм, в който Миньор започна много силно и поведе с 4:0. Марица обаче изравни при 8:8, а след 11:11 взе предимство и не го изпусна до края на частта, като най-голямата разлика бе в края - 25:18.

В другите два гейма Марица не изпусна инициативата още от самото начало.

Марица Пловдив приема във вторник хърватския Кастела в 1/32-финалите на турнира за ЦЕВ Къп.