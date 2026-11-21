Украйна има категорично желание да стане част от НАТО, заяви днес президентът Володимир Зеленски. По думите му членството в Алианса е една от най-ясните възможности за гарантиране на сигурността на страната, съобщава Франс прес (АФП).

Темата за присъединяването на Украйна към НАТО отново привлече вниманието през последните дни на фона на продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на руската инвазия, която наближава петата си година.

По време на среща в Берлин със съюзниците на Киев американският пратеник Джаред Къшнър загатна, че Вашингтон би могъл да предложи на Украйна гаранции за сигурност, сходни с тези, заложени в член 5 от Северноатлантическия договор.

Френският президент Еманюел Макрон, който също участва в срещата, призова дебатът за членството на Украйна в НАТО да бъде възобновен. От Елисейския дворец вчера коментираха, че предоставянето на гаранции от типа на член 5 на практика би означавало Украйна да получи защита, равностойна на тази в рамките на Атлантическия алианс.

Междувременно Володимир Зеленски определи като „много неуспешна“ за руския президент Владимир Путин тристранната среща на върха между лидерите на Китай, Русия и САЩ, предаде Ройтерс.

Украинският държавен глава заяви още, че Путин не е успял да повтори сценария от Ялтенската конференция през 1945 г., когато Великите сили обсъждат следвоенното устройство на Европа и определят сферите си на влияние.