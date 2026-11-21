Маурисио Почетино планира сериозна чистка в Манчестър Юнайтед, като шестима от настоящите футболисти могат да напуснат „Олд Трафорд“ през лятото на 2027 г. Сред потенциалните напускащи са капитанът Бруно Фернандеш и английският национал Маркъс Рашфорд.

Според информация на TEAMtalk, новият мениджър на „червените дяволи“ възнамерява да направи мащабни промени в състава. В списъка с играчи, чието бъдеще е поставено под въпрос, попадат още Хари Магуайър, Диого Дало, Люк Шоу и Лисандро Мартинес.

Информацията първоначално беше разпространена от профила The Touchline в социалната мрежа X. Според публикацията Почетино няма да бърза с окончателните решения, а ще използва оставащата част от сезона, за да прецени с кои футболисти иска да продължи да работи.

Аржентинският специалист пое Манчестър Юнайтед след уволнението на Майкъл Карик и има сериозна задача да стабилизира отбора. Английският гранд се намира в тежка ситуация и се нуждае от цялостно преструктуриране, за да се върне сред водещите клубове в страната.

Кои са шестимата застрашени?

Сред най-изненадващите имена е това на Бруно Фернандеш. Португалецът е капитан на отбора и един от най-важните футболисти на Юнайтед през последните години. Маркъс Рашфорд също е сред играчите, които могат да бъдат включени в евентуална раздяла.

Хари Магуайър и Люк Шоу са други двама опитни футболисти, чието бъдеще на „Олд Трафорд“ изглежда несигурно. Диого Далот и Лисандро Мартинес допълват списъка.

Особено важна може да се окаже ситуацията с футболистите, чиито договори изтичат през 2027 г. Това означава, че ръководството ще трябва да вземе решения за бъдещето им, за да не рискува да ги загуби без трансферна сума.

Почетино получава време за голяма промяна

Според информацията аржентинецът няма да предприема прибързани действия. Той иска първо да опознае състава и да прецени кои футболисти отговарят на изискванията му.

Плановете за лятото на 2027 г. показват, че Почетино може да се насочи към сериозно обновяване на Манчестър Юнайтед. Преди това обаче специалистът трябва да се справи с непосредствената задача – да върне отбора на победния път и да го измъкне от кризата.