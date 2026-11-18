Маурисио Почетино демонстрира увереност преди началото на работата си в Манчестър Юнайтед. Аржентинецът, който подписа договор за две години и половина, се сбогува с националния отбор на САЩ с победа с 2:0 над Хаити.

След срещата Почетино беше гост в ефира на TNT Sports, където бившият американски национал Дамаркъс Бийзли го провокира със закачка за градския съперник на Юнайтед. “Манчестър е син, винаги ще бъде син”, заяви анализаторът, играл под наем в Сити през сезон 2006/07.

Почетино отговори веднага. “В никакъв случай, ще видите. Дайте ми време и това ще се промени”, каза новият наставник на “червените дяволи”.

Аржентинецът призна, че поема сериозно предизвикателство, но вярва в опита на своя екип. “Развълнувани сме, защото новото предизвикателство е голямо, но точно това е адреналинът, който човек иска да изпита. Предстои ни различна работа, но имаме опита да се справим с нея”, обясни той.

Почетино трябва да започне работа в сряда, 18 ноември. Според информацията след мача с Хаити той е отпътувал директно за Манчестър с частен самолет.

“Трябва да подходим към всичко със здрав разум. Наясно сме, че ситуацията, в която се намира клуб като Манчестър Юнайтед, не е такава, каквато заслужават самият клуб и неговите фенове”, добави треньорът.