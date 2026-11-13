Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед
Това беше най-трудното решение в кариерата му, твърди аржентинският треньор
Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино се разплака по време на пресконференцията, на която стана ясно, че ще застане начело на английския гранд. Причината обаче не е в трудността на задачата, с която ще се сблъска, а е раздялата със САЩ. Аржентинецът води националния отбор през последните две години, а през лятото стигна с него до осминафиналите на световното първенство.
Почетино подписа с Манчестър Юнайтед
По-рано в петък от „Олд Трафорд" съобщиха, че са се разбрали с аржентинския специалист да поеме тима от 18 ноември, като така предстоящите мачове с Хаити от плейофите за Лигата на нациите на зона КОНКАКАФ ще бъдат последните му на треньорската скамейка на американците.
„Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера", каза Почетино пред репортери преди гостуването на Хаити. „Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си", каза още аржентинецът, който бе с насълзени очи.
„Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед", заяви Почетино, за когото „червените дяволи" ще платят 12 милиона долара под формата на компенсации.