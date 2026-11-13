Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед

Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино се разплака по време на пресконференцията, на която стана ясно, че ще застане начело на английския гранд. Причината обаче не е в трудността на задачата, с която ще се сблъска, а е раздялата със САЩ. Аржентинецът води националния отбор през последните две години, а през лятото стигна с него до осминафиналите на световното първенство.

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

По-рано в петък от „Олд Трафорд" съобщиха, че са се разбрали с аржентинския специалист да поеме тима от 18 ноември, като така предстоящите мачове с Хаити от плейофите за Лигата на нациите на зона КОНКАКАФ ще бъдат последните му на треньорската скамейка на американците.

„Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера", каза Почетино пред репортери преди гостуването на Хаити. „Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си", каза още аржентинецът, който бе с насълзени очи.

„Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед", заяви Почетино, за когото „червените дяволи" ще платят 12 милиона долара под формата на компенсации.