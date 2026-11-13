Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед

Почетино се разплака, след като подписа с Манчестър Юнайтед
АП/БТА

Това беше най-трудното решение в кариерата му, твърди аржентинският треньор

Новият треньор на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино се разплака по време на пресконференцията, на която стана ясно, че ще застане начело на английския гранд. Причината обаче не е в трудността на задачата, с която ще се сблъска, а е раздялата със САЩ. Аржентинецът води националния отбор през последните две години, а през лятото стигна с него до осминафиналите на световното първенство.

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

По-рано в петък от „Олд Трафорд" съобщиха, че са се разбрали с аржентинския специалист да поеме тима от 18 ноември, като така предстоящите мачове с Хаити от плейофите за Лигата на нациите на зона КОНКАКАФ ще бъдат последните му на треньорската скамейка на американците.

„Трудно ми е да говоря сега. Твърде емоционален съм. Трудно взех това решение, защото е най-трудното в цялата ми кариера", каза Почетино пред репортери преди гостуването на Хаити. „Ние обаче сме професионалисти и се опитваме да сбъднем мечтите си", каза още аржентинецът, който бе с насълзени очи.

„Вярно е, че наскоро подписах договор до 2030 година, но хората в Американската федерация са наясно, че възможности като тази не идват толкова често в живота. Не можеш да откажеш на Манчестър Юнайтед", заяви Почетино, за когото „червените дяволи" ще платят 12 милиона долара под формата на компенсации.

Още по темата

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Майкъл Карик се сбогува с Манчестър Юнайтед и благодари на феновете

Почетино се очаква в Манчестър на 18 или 19 ноември, за да поеме Юнайтед

Почетино се очаква в Манчестър на 18 или 19 ноември, за да поеме Юнайтед

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Сътресенията в Манчестър Юнайтед продължават: Бруно Фернандеш отказа нов договор

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Феновете на Манчестър Юнайтед обвиниха собствениците за проблемите след уволнението на Карик

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Почетино е готов да поеме Манчестър Юнайтед

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Водещи

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

Люпчо Георгиевски с нова съдебна призовка в Битоля: Българското самосъзнание не е престъпление

  • Преди 3 минути
Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

Адвокат Красимир Елдъров: Разследващ полицай по делото за убийството на Илиян Филипов е починал

  • Преди 5 минути
Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

Меси се завръща в Аржентина за исторически мач на „Монументал"

  • Преди 10 минути
„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

„Кауфланд“ уволни директора, който направи сравнението с фалита на КТБ

  • Преди 12 минути
"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

"Витоша не е за продан": Протестиращи блокираха бул. "Цар Борис III" заради сеч и застрояване

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

Франция настоява ЕК да предприеме проверка срещу Алжир заради търговските ограничения

  • Преди 21 минути
Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Над 200 килограма живак и опасни химикали стоят изоставени в склад в Перник повече от две години

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

Българин бе отличен с Медал на Британската империя

  • Преди 36 минути
Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

Борусия Дортмунд прекрати договор с оръжейния гигант „Райнметал"

  • Преди 36 минути
Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

Сухопътните войски отварят вратите си за посетители в цялата страна по повод празника си

  • Преди 45 минути
Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

Левски София с наградата за Отбор №1 на октомври

  • Преди 52 минути
Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

Барселона влага 300 милиона евро от облигации, за да довърши „Камп Ноу“

  • Преди 54 минути
САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

САЩ отново изразиха тревога за насилието срещу християните в Нигерия

  • Преди 55 минути
Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

Новата власт в Сърбия спира оръжието за Израел

  • Преди 55 минути
Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на адмирал Емил Ефтимов

  • Преди 58 минути