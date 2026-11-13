Пета държава затвори границите си за руските спортисти

Руският спорт се сблъска с ново сериозно препятствие. Естония е поредната европейска държава, която отказва да допуска руски и беларуски спортисти на своя територия за участие в международни състезания. Позицията на Талин е категорична, че няма да бъдат издавани визи на представители на държави агресори, независимо от техния спортен статут и решенията на международните федерации.

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Ден по-рано Норвегия и Финландия обявиха ограничения за влизане на руски спортисти, а миналата седмица това стори и Канада. Полша отказва визи на руски състезатели по ски скокове за стартовете от Световната купа.

Решението на Естония вече имаше конкретни последствия. През януари 2026 г. европейското първенство по фехтовка беше преместено от Талин във Франция. Причината е отказът на естонските власти да гарантират достъп на руски и беларуски състезатели, след като Международната федерация по фехтовка ги реабилитира и допусна до участие под неутрален флаг.

Така натискът върху руския спорт продължава да се засилва в момент, когато някои международни федерации започват да отварят вратите за завръщането на състезателите от Русия и Беларус.