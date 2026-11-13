Премиерът на Ирландия: Великобритания и Норвегия трябва да участват в мирните преговори за Украйна

Европейското участие в бъдещите мирни преговори за Украйна не трябва да се ограничава единствено до държавите членки на Европейския съюз. Великобритания и Норвегия също трябва да имат роля в процеса, тъй като той засяга целия европейски континент. Това заяви ирландският премиер Михол Мартин, цитиран от Пи Ей Мидия и ДПА.

Изказването му беше направено преди неформалната среща на европейските лидери в Дъблин.

Мартин посочи, че вече се очертава европейско участие в дипломатическия процес, но предстои да бъде уточнено кой ще представлява континента и какъв ще бъде мандатът му.

„Вече е ясно, че Европа ще бъде част от преговорите“, заяви ирландският премиер.

По думите му предстоящите разговори трябва да се съсредоточат както върху условията за постигане на траен мир в Украйна, така и върху определянето на европейското представителство.

Мартин подчерта значението на Великобритания и Норвегия за подкрепата на Украйна и заяви, че техният принос трябва да бъде отчетен.

„Ролята на Великобритания е значителна. Ролята на Норвегия по отношение на Украйна е значителна и това също трябва да бъде взето предвид, защото това е въпрос за целия континент Европа“, посочи той.

Темата за европейското участие беше поставена на фона на дипломатическите контакти между Вашингтон, Москва и Киев. Американските пратеници Джаред Къшнър и Стив Уиткоф проведоха разговори с украинския президент Володимир Зеленски в Дъблин, след като преди това се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва.

След разговорите Къшнър намекна, че Путин е готов да приеме участие на европейски представители в следващия етап от преговорите.

Ирландският премиер уточни, че засега няма окончателно решение кой ще бъде общият представител на Европа, нито дали самият той би поел подобна роля.