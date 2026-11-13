ЕП обсъжда възможността за използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна

Комисията по бюджетите на Европейския парламент ще разгледа на заседание в Брюксел на 19 ноември възможността за използване на замразените руски активи в подкрепа на Украйна. Това става ясно от публикувания дневен ред на комисията.

Основен акцент в дискусията ще бъдат потенциалните последици за бюджета на Европейския съюз при евентуално предприемане на подобна мярка. За участие в обсъждането са поканени представители на белгийския депозитар „Юроклиър“, както и експерти от неправителствени организации и академичните среди.

В „Юроклиър“ се съхранява основната част от замразените в ЕС руски активи – около 193 милиарда евро, принадлежащи на Руската централна банка. До момента Европейският съюз и Белгия насочват към Украйна приходите от натрупаните лихви върху тези средства.

Вместо да пристъпи към директно използване на замразените активи, миналата година Европейският съвет взе решение за отпускането на заем в размер на 90 милиарда евро за Украйна за настоящата и следващата година. Условието предвижда Киев да възстанови сумата, ако Русия изплати обезщетения за нанесените от военната си агресия щети.

През последните седмици представители на ЕС отново поставиха акцент върху необходимостта от допълнително финансово подпомагане на Украйна. Те потвърдиха, че възможността за използване на замразените руски активи остава сред обсъжданите варианти.

Междувременно Русия предприе съдебни действия срещу „Юроклиър“, като заведе дела срещу депозитара и поиска намесата на съдебен изпълнител.