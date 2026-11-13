Великобритания и ЕС преговарят за ново споразумение

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че ще настоява за постигането на "добро споразумение" между Обединеното кралство и Европейския съюз. Това съобщи той след разговори с европейски лидери в Дъблин, предаде Франс прес.

"Смятам, че можем да постигнем добро споразумение за Обединеното кралство и именно за това ще се боря през следващите дни", заяви Бърнам. По думите му преговорите вероятно ще продължат "до последния момент", като "нещата вероятно ще се усложнят" преди срещата на върха между ЕС и Великобритания на 20 ноември в Брюксел.

Очаква се на форума Бърнам да подпише три споразумения заедно с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателя на Европейския съвет Антонио Коща. Те ще обхващат улесняването на износа на хранителни продукти, обмена на квоти за емисии на въглероден диоксид и мобилността на младите хора.

Проектът за последното споразумение предвижда взаимно издаване на разрешения за пребиваване с продължителност до три години за работа, обучение или пътуване. Документът, с който Франс прес се е запознала, все още подлежи на промени.

Фон дер Лайен призова срещата на върха да доведе до конкретни резултати и по-амбициозно сътрудничество между двете страни.

"Нека превърнем тази среща на върха в събитие, изпълнено с амбиция и конкретни резултати", заяви председателят на Европейската комисия. Тя посочи като възможни области за напредък "повече перспективи пред младите хора, улесняване на търговията с хранителни продукти и засилено сътрудничество в областта на икономическата сигурност".

Сред основните спорни въпроси остават таксите за обучение на европейските студенти във Великобритания и условията за участие на британските компании в европейската промишлена политика. Държавите членки на ЕС настояват за намаляване на университетските такси за европейци, докато Лондон иска да гарантира, че британският бизнес няма да бъде поставен в по-неблагоприятно положение от европейските компании при прилагането на инициативата "Произведено в Европа".

Брюксел настоява за гаранции, че британската автомобилна индустрия няма да бъде използвана от китайски производители като заобиколен път към единния европейски пазар. В отговор Бърнам увери, че двете страни имат общ интерес да защитят промишлеността си от нарастващия внос от Китай.

"Проблемът на Европа е и проблем на Обединеното кралство", заяви британският премиер пред журналисти в Дъблин.

Възстановяването на отношенията с ЕС е сред основните приоритети на Бърнам след встъпването му в длъжност през юли. Той наследи Киър Стармър, който постави началото на затоплянето на отношенията с Брюксел, но за разлика от него допусна и възможността Великобритания някога отново да се присъедини към Съюза, напуснат през 2020 г.

Макар социологическите проучвания да показват, че мнозинството от британците днес съжалява за Брекзит, в Лейбъристката партия продължават да съществуват разногласия относно степента на сближаване с ЕС.

По време на разговорите в Дъблин Бърнам заяви и че британското правителство следи с интерес плановете на няколко европейски държави за създаване на център за мигранти извън територията на ЕС. Сред обсъжданите възможности е той да бъде разположен в Руанда.

"Обществеността иска да направим всичко по силите си, за да се борим с незаконната имиграция. (...) Затова обмисляме следващите мерки, които трябва да предприемем, и ще продължим да следим внимателно развитието на ситуацията", заяви британският премиер.

Според няколко източника пет държави от ЕС се очаква да обявят в понеделник проект за споразумение с Руанда в областта на миграцията. Източноафриканската страна може да приеме център за мигранти, експулсирани от европейски държави.

Датският премиер Мете Фредериксен, която е сред основните застъпници на по-строгата миграционна политика в Европа, заяви, че подготовката на подобна инициатива напредва.

"Приближаваме се към възможността за създаване на център извън Европа – проект, по който някои от нас работят усилено от няколко години. Ще можем да дадем повече информация по въпроса следващата седмица", посочи Фредериксен.

Германия, Австрия, Дания, Гърция и Нидерландия работят през последните месеци за създаването на подобен център в кратки срокове. Идеята е там да бъдат изпращани кандидати за убежище, чиито молби са отхвърлени, като същевременно инициативата трябва да възпре други мигранти от опити да достигнат Европа.

Руанда е сред обсъжданите възможни места за подобен център от няколко месеца. През август страната потвърди, че е започнала "предварителни разговори" с няколко европейски държави, без да посочва кои са те.

Според източници на Франс прес официално съобщение за инициативата може да бъде направено по време на конференция за миграцията във Виена на 16 и 17 ноември.