Русия отрече връзка с арестувания във Великобритания американски военен

Русия няма никакво отношение към случая с американския военнослужещ, арестуван във Великобритания по подозрения в подпомагане на руското разузнаване. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.

41-годишният американски военен, който е имал достъп до поверителна информация, беше задържан вчера.

Попитан за случая, Песков категорично отхвърли твърденията за руска връзка.

„Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас“, заяви говорителят на Кремъл пред журналисти.