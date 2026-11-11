Русия отрече връзка с арестувания във Великобритания американски военен
Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков
Русия няма никакво отношение към случая с американския военнослужещ, арестуван във Великобритания по подозрения в подпомагане на руското разузнаване. Това заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс.
41-годишният американски военен, който е имал достъп до поверителна информация, беше задържан вчера.
Попитан за случая, Песков категорично отхвърли твърденията за руска връзка.
„Нямаме абсолютно нищо общо с този случай и той няма абсолютно нищо общо с нас“, заяви говорителят на Кремъл пред журналисти.