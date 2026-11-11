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Прокуратурата няма да повдига обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на АМ "Тракия"

Прокуратурата няма да повдига обвинение на задържания румънски шофьор след трагедията на АМ "Тракия"
БТА

След повторен разпит водачът на тира ще бъде освободен. При двете верижни катастрофи загинаха 11 души, а десетки бяха ранени

Прокуратурата няма да повдига обвинение на румънския шофьор на тежкотоварния автомобил, който беше задържан след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" край Ямбол. Водачът е задържан за 24 часа, като се очаква да бъде освободен след повторен разпит, съобщи БНТ.

Камионът, управляван от румънския гражданин, се е намирал в началото на първата верижна катастрофа. Разследващите все още изясняват дали превозното средство се е движило с ниска скорост, било е спряло, или е предприемало маневра непосредствено преди сблъсъците.

Окръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев обясни, че задържането е било предприето, за да се осигури присъствието на шофьора за допълнителни процесуално-следствени действия.

Към момента няма повдигнати обвинения срещу нито един от участниците в катастрофите. Разследването продължава, като основната задача на прокуратурата е да установи причините за трагедията.

Как се стигна до трагедията на АМ "Тракия"?

Припомняме, че на 10 ноември две тежки верижни катастрофи в района на Ямбол отнеха живота на 11 души, а десетки други пострадаха. Инцидентите са станали в участъците около 289-ия и 294-ия километър на автомагистралата. В произшествията са участвали общо 86 превозни средства.

По първоначални данни една от основните причини за мащабните сблъсъци може да се окаже внезапно появилата се изключително гъста мъгла, която е ограничила видимостта до около 10 метра.

Окръжният прокурор Дойчин Дойчев разказа, че след румънския тир се е движил лек автомобил, чийто водач е успял да избегне сблъсък. Следващият автобус обаче не е успял да реагира навреме, а впоследствие в катастрофата е участвал и камион, превозващ зърно.

Разследващите проверяват и дали част от автомобилите са се движили с несъобразена скорост, която е попречила на водачите да реагират своевременно при рязкото намаляване на видимостта.

 

11 загинали и 51 хоспитализирани

По окончателно уточнените данни на Министерството на здравеопазването от 10 ноември на мястото на катастрофите са загинали десет души, а още един е починал в ямболската болница.

Общо 51 пострадали са били настанени в лечебни заведения - 33 в Сливен, 11 в Ямбол и седем в Бургас. Тринадесет души са били в тежко състояние.

Мащабът на трагедията наложи мобилизирането на противопожарни и спасителни екипи от пет области. В операциите са участвали 15 екипа с общо 61 служители, които са съдействали за изваждането на пострадалите от катастрофиралите автомобили.

Разследването продължава

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжната прокуратура в Ямбол, а разследването е възложено на Националната следствена служба.

Още в първите часове са разпитани 44 очевидци. Извършени са огледи на местопроизшествията, а за изясняването на причините предстоят допълнителни експертизи.

Автомагистрала "Тракия" е отворена за движение и в двете посоки, след като изтеглянето на катастрофиралите автомобили и почистването на пътните платна продължи до късно през нощта.

Въпреки освобождаването на румънския шофьор разследването на трагедията продължава. Предстои да бъде установено каква е ролята на атмосферните условия, скоростта и действията на отделните водачи за възникването на двете верижни катастрофи.

 

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