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МВнР изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

МВнР изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“
БТА

"Поклон пред паметта на загиналите", посочиха от МВнР

Днес, в Деня на национален траур, свеждаме глави в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Министърът на външните работи Велислава Петрова изказва искрените си съболезнования на близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук. 

"Поклон пред паметта на загиналите", написаха още от МВнР.

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на магистрала „Тракия“. 

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