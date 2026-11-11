МВнР изрази съболезнования към близките на загиналите при катастрофите на АМ „Тракия“

Днес, в Деня на национален траур, свеждаме глави в памет на загиналите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия“. Министърът на външните работи Велислава Петрова изказва искрените си съболезнования на близките на загиналите и пожелава бързо възстановяване на пострадалите, написаха от Министерството на външните работи (МВнР) във Фейсбук.

"Поклон пред паметта на загиналите", написаха още от МВнР.

Днес е ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на магистрала „Тракия“.