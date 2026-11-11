Дете на 4 години загина, защитавайки майка си: Съдът потвърди доживотната присъда

Апелативният съд в Пловдив потвърди доживотната присъда на Генджебай Мехмед за убийството на четиригодишно момче и нанесения тежък побой над майката на детето. Престъплението е извършено в ранните часове на 24 декември 2022 г. в Хасково, съобщиха от пресцентъра на съда, цитирани от БТА.

Според установеното по делото детето се е опитало да защити майка си, след като мъжът започнал да я бие. Намесата му обаче завършила трагично.

Подсъдимият нанесъл на момчето множество удари с ръце по главата, а впоследствие го удрял и с дървена бухалка по тялото. Получените тежки травматични увреждания довели до смъртта на детето.

През март 2026 г. Окръжният съд в Хасково призна Генджебай Мехмед за виновен за умишленото убийство, извършено при условията на опасен рецидив и с особена жестокост. За престъплението му беше наложено наказание „доживотен затвор“.

За причинената средна телесна повреда на майката на детето, извършена при същите квалифициращи обстоятелства, мъжът получи и присъда от 10 години лишаване от свобода.

Той беше осъден и за управление на автомобил без свидетелство за правоуправление, както и за шофиране на нерегистрирано моторно превозно средство.

Съдът определи едно общо най-тежко наказание - доживотен затвор.

Решението на първата инстанция беше обжалвано както от подсъдимия, така и от частните обвинители. Прокуратурата също внесе протест срещу присъдата.

Държавното обвинение и близките на загиналото дете настояваха за най-тежкото предвидено в закона наказание - доживотен затвор без замяна. Подсъдимият, от своя страна, поиска по-леко наказание.

Апелативният съд в Пловдив отхвърли като неоснователни жалбите и протеста, като потвърди постановената от хасковските магистрати присъда.

В мотивите си апелативните съдии посочват, че обвиненията са доказани по несъмнен начин, а наложеното наказание е справедливо и съответства на тежестта на извършените престъпления.

Освен доживотната присъда Генджебай Мехмед е осъден да изплати на близките на починалото момче обезщетения на обща стойност над 270 000 евро.

Решението на Апелативния съд потвърждава наказанието за престъпление, при което четиригодишно дете губи живота си, след като се опитва да защити майка си от насилие.