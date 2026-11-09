Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

37-годишен мъж с над 25 предишни присъди е обвинен в убийството на свой познат в Сливен. Престъплението е извършено на 4 ноември във вилната зона на града, а според разследващите до фаталния конфликт се е стигнало след спор за пари, съобщава БНТ.

По данни на разследването обвиняемият е намушкал с нож друг мъж в частен имот. Пострадалият е починал вследствие на нападението.

Според разследващите двамата мъже са се познавали добре и са поддържали близки приятелски отношения. Като предполагаем мотив за престъплението се разглежда финансово разногласие между тях.

След инцидента полицията предприема издирване на заподозрения. Той е задържан при специализирана полицейска операция в сливенското село Чокоба.

При действията на разследващите в селото е открито и оръжието, за което се предполага, че е използвано при убийството.

Срещу 37-годишния мъж е повдигнато обвинение за убийство, извършено при условията на опасен рецидив.

По данни на прокуратурата обвиняемият има повече от 25 влезли в сила присъди за различни престъпления.

На 6 ноември БНТ съобщи, че се очаква Окръжната прокуратура в Сливен да поиска от съда налагането на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Предвиденото в закона наказание за престъплението, за което е обвинен мъжът, е лишаване от свобода от 10 до 20 години, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.

Разследването продължава, като предстои съдът да установи дали обвинението е доказано. Предишните осъждания на задържания не означават, че вината му за настоящото престъпление е установена.

ТАРАЛЕЖ проследи случая още на 4 ноември, когато полицията издирваше заподозрения, а в града бяха предприети засилени мерки за сигурност. На 6 ноември Окръжният съд в Сливен постанови най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Обвиняемият отрече да е извършил убийството, а защитата му посочи, че разследването все още е в начален етап.