Мартин Минчев отпадна от националния отбор

България ще бъде без Мартин Минчев за последните си два мача от настоящото издание на Лигата на нациите. Нападателят е получил травма в последния двубой на клубния си отбор Краковия в полското първенство и няма да може да се включи в националния състав.

Селекционерът Атанас Рибарски направи промяна в групата, като на мястото на Минчев повика футболиста на Арда Светослав Ковачев. Той ще се присъедини към подготовката на „лъвовете“ за срещите с Исландия и Естония.

България първо ще приеме Исландия на 13 ноември на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно националите ще завършат участието си в групата с гостуване на Естония в Талин.

Преди заключителните два кръга България е на трето място в група C4 с четири точки. Естония е втора с шест пункта, а Исландия води с осем. Първият мач между „лъвовете“ и естонците завърши 0:0.