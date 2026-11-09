Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Мартин Минчев отпадна от националния отбор

Мартин Минчев отпадна от националния отбор
БТА

Нападателят на Краковия ще пропусне мачовете с Исландия и Естония заради контузия

България ще бъде без Мартин Минчев за последните си два мача от настоящото издание на Лигата на нациите. Нападателят е получил травма в последния двубой на клубния си отбор Краковия в полското първенство и няма да може да се включи в националния състав.

Селекционерът Атанас Рибарски направи промяна в групата, като на мястото на Минчев повика футболиста на Арда Светослав Ковачев. Той ще се присъедини към подготовката на „лъвовете“ за срещите с Исландия и Естония.

България първо ще приеме Исландия на 13 ноември на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Три дни по-късно националите ще завършат участието си в групата с гостуване на Естония в Талин.

Преди заключителните два кръга България е на трето място в група C4 с четири точки. Естония е втора с шест пункта, а Исландия води с осем. Първият мач между „лъвовете“ и естонците завърши 0:0.

Още по темата

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Рибарски обяви състава на България, без играч на Левски в националния отбор

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Атанас Рибарски: Заради Трифон Иванов играех с №3

Атанас Рибарски остава начело на България, Тодор Янчев пое отбора му

Атанас Рибарски остава начело на България, Тодор Янчев пое отбора му

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

България не успя да победи и Естония в Лигата на нациите

Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем

Мъри: Целта на България в Лигата на нациите е да не изпаднем

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Шефът на Рейсинг Булс за бъдещето на Никола Цолов: Всички варианти са възможни

Шефът на Рейсинг Булс за бъдещето на Никола Цолов: Всички варианти са възможни

Норис след победата в Бразилия: Запазих хладнокръвие в много тежко състезание

Норис след победата в Бразилия: Запазих хладнокръвие в много тежко състезание

"Червените" герои, които липсват в Левски

"Червените" герои, които липсват в Левски

Водещи

Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска

Аркади Шарков провижда увеличение на здравноосигурителната вноска

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Убийство след спор за пари в Сливен: Обвиняемият е осъждан над 25 пъти

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

Тръмп прогнозира скорошен край на войната в Украйна

  • Преди 8 минути
Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

Ливърпул има решение за взимане: Бъдещето на Араухо остава неясно

  • Преди 11 минути
Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

Фентанилът настъпва в Пловдив: Все повече случаи и опасност от смъртоносни свръхдози

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

34 мигранти загинаха край Сенегал при опит да достигнат Европа

  • Преди 15 минути
Мартин Минчев отпадна от националния отбор

Мартин Минчев отпадна от националния отбор

  • Преди 28 минути
37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

37 години от падането на Берлинската стена – денят, в който свободата събори стените на разделението

  • Преди 29 минути
Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

Гласът на младите след президентските избори: Как социалните мрежи приеха победата на Йотова?

  • Преди 30 минути
Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Кръстев, Богданов и Костов искат по-ефективно управление на публичните пари

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

Украйна удари втората по големина петролна рафинерия в Русия

  • Преди 40 минути
Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

Бюджет 2027 изкарва хората на улицата: Протести са насрочени в седем града

  • Преди 49 минути
Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

Григор Димитров отстъпи в ранглистата, Адриан Андреев скочи с 47 места

  • Преди 56 минути
Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

Преизбраха Йозгюр Йозел за лидер на турската опозиционна „Нова партия“

  • Преди 57 минути
Винетка на по-висока цена: Шофьори плащат допълнителни такси, без да разберат

Винетка на по-висока цена: Шофьори плащат допълнителни такси, без да разберат

  • Преди 1 час