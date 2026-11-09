"Червените" герои, които липсват в Левски

ЦСКА разби Левски с 3:0 в най-големия мач в българския футбол. Успехът изкачи "червените" на върха във временното класиране и остави "сините" в подножието му. Дългоочакваният треньорски сблъсък между Маркус Гиздол и Хулио Веласкес беше спечелен по категоричен начин от наставника на "армейците". Германската рационалност, с която 57-годишният специалист подходи, се оказа решителна в случая и му донесе напълно заслужен успех във Вечното дерби.

В "синия" лагер бяха категорични, че не са били надиграни, а само индивидуални грешки са довели до тежкото поражение. Резултатът обаче е красноречив и говори друго. Левски започна добре мача, упражнявайки висока преса. В същото време "червените" обаче подходиха далеч по-рационално и компактно, печелейки средата на терена с футболна агресия. Именно това доведе и до ранни два гола във вратата на Светослав Вуцов. С избора си на титулярен състав Веласкес на практика обрече своя тим в халфовата линия, където ЦСКА изцяло доминираше. "Сините" пропуснаха възможностите си да се върнат в мача до края на първата част. През втората "червените" тотално лимитираха своя съперник, като бяха подпомогнати и от треньора на шампионите, който не направи дори една промяна на почивката.

Надмощието на ЦСКА във Вечното дерби започна в дните преди мача. Маркус Гиздол успешно менажира своя състав, съхранявайки част от важните си футболисти в мача с Панатинайкос в Лига на конференциите. В Атина той остави резерви Бруно Жордао и Макс Ебонг, докато Стефано Сенси беше сменен през второто полувреме. В същото време Веласкес се провали в това. Испанецът хвърли всичко за победа срещу Ягелония, което доведе и до две "жертви". Преди двубоя Акрам Бурас отново усети болки, а в края на първата част срещу поляците травма получи Сержиньо. Така Левски загуби за Вечното дерби две от най-важните си фигури в състава.

След края на неделния сблъсък на "Васил Левски" Гиздол посочи и големите герои в "червения" лагер. "Отново страхотна работа от нашия медицински щаб и физиотерапевтите. Ако те не бяха свършили тази работа, ние нямаше да успеем. Комплиментите са за тях. Страхотна отборна работа".

През последната една година ЦСКА наложи нови стандарти в България относно медицинската работа в клуба. И това дава своите резултати. Медицинският щаб, който беше оглавяван от д-р Мариян Добрев, напуснал след мача на "червените" с Лудогорец, но чийто екип и методи все още са налице, върши отлична работа. През този период в редиците на "червените" почти нямаше сериозни травми, а играчите показваха отлична физическа форма и завидна издръжливост във всеки мач, въпреки сгъстения цикъл, в който е отборът от началото на сезона.

В същото време медицинското звено е един от най-големите проблеми на "Герена". И остава нерешен и до момента, въпреки сериозния бюджет през този сезон - 25-28 млн. евро по думите на собственика Атанас Бостанджиев. Физическо отстъпление и липсата на свежест в отбора е видима с просто око. Превърна се в тенденция футболисти, които отсъстват за по-дълъг период от време заради травми, след завръщането си в игра отново получават такива. Примерите за това не са един и два - Карл Фабиен, Асен Митков, Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, а сега и Акрам Бурас. Контузиите продължават да се трупат, но решение на този проблем няма.

Левски ще бъде изправен и пред още едно предизвикателство, в което Лудогорец се провали през последните две години. През тази зима шампионите ще имат по-кратка подготовка заради мачовете с Милан и Съндърланд в Лига Европа. Поради тази причина на "Герена" ще имат нужда от своите "сини" герои, за да не бъдат поставени в трудна ситуация в битката за защита на първото място в първенството.