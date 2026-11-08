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Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг

Гиздол след разгрома над Левски: Гордея се с отбора, но пътят е дълъг
Facebook/CSKA

Треньорът на ЦСКА похвали играчите, медицинския щаб и феновете след победата с 3:0 в първото си вечно дерби

Маркус Гиздол остана доволен от представянето на ЦСКА при победата с 3:0 над Левски. Германският специалист записа убедителен успех в първото си дерби начело на „червените“ и отличи начина, по който отборът му е контролирал срещата.

“Изиграхме страхотен мач. Първите десет минути Левски беше по-добър, но след това ние намерихме нашия стил. Имахме перфектни транзиции, а след това се справяхме перфектно да контролираме двубоя, особено през втората част”, заяви Гиздол.

Той изрази гордост от своите футболисти и благодари на медицинския щаб за работата по възстановяването им. Само три дни преди дербито ЦСКА игра срещу Панатинайкос в Атина и се завърна в София в ранните часове на петък.

“Беше важно да менажираме по такъв начин отбора, че играчите да са готови за нови 90 минути след мача в Атина. Ако медицинският щаб не беше свършил тази работа, ние нямаше да успеем. Страхотна отборна работа”, каза треньорът.

Гиздол благодари и на привържениците за подкрепата както в дербито, така и при гостуването в Гърция.

“Какво повече да искам? Това е голяма любов между отбор и фенове, нека така да продължи”, добави германецът.

Въпреки убедителната победа наставникът подчерта, че отборът е направил само първите стъпки. След паузата за националните отбори ЦСКА го очаква нова натоварена серия от мачове.

“Отборът свърши много добра работа. Направихме първи стъпки към основата, но пътят е дълъг”, завърши Гиздол.

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