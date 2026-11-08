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Ивайло Мирчев показа "оригинала на писмото" до ЕК и поиска оставката на Гълъб Донев

Ивайло Мирчев показа "оригинала на писмото" до ЕК и поиска оставката на Гълъб Донев
БТА

„Това е изпратено от господин Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември. На 2 ноември господин Гълъб Донев, изпращайки това писмо, ясно казва на Европейската комисия, на втората му страница, ето тук, в началото, много ясно, че иска да прехвърли парите на българските работещи – на близо 5 милиона души – от втория стълб в НОИ“, коментира съпредседателят на "Да, България"

Съпредседателят на „Да, България“ и „Демократична България“ Ивайло Мирчев разкри в ефира на бТВ оригинален документ, подписан от финансовия министър Гълъб Донев и изпратен до Европейската комисия на 2 ноември. Според Мирчев писмото съдържа предложение за временно отклоняване на милиарди левове от парите на българските работещи, като част от пенсионните вноски се пренасочат от втория към първия стълб на пенсионната система (НОИ).

Депутатът твърди, че след последвалия публичен скандал ведомството светкавично е изготвило втора, фалшифицирана версия на същия документ, от която спорните текстове са заличени.

„Това е изпратено от господин Гълъб Донев до Европейската комисия на 2 ноември. На 2 ноември господин Гълъб Донев, изпращайки това писмо, ясно казва на Европейската комисия, на втората му страница, ето тук, в началото, много ясно, че иска да прехвърли парите на българските работещи – на близо 5 милиона души – от втория стълб в НОИ“, коментира Мирчев, показвайки документа с подписа на финансовия министър.

След като бе уточнено, че става дума за част от вноските, а не за национализация на целия натрупан капитал, той даде конкретни цифри: „Част от вноските, но това е близо 1 милиард евро на година. 3% през 2027-2028 г. и 2% през 2029 г. Това е официално писмо от господин Гълъб Донев до Европейската комисия.“

Припомняме, че началото на полемиката бе положено от Божидар Божанов, който на 3 ноември сутринта предупреди във Facebook за опит за национализация на втория пенсионен стълб.

„Настана буря, тъй като очевидно никой не е бил питан, не е имало такъв разговор с българските граждани, с осигурените, и започват от „Прогресивна България“ да отричат. Ако си спомняте, те нарекоха това фалшива новина. Нарекоха го непланирано, не ставало още дума. Говорили са, евентуално, ако някой е говорил, са говорили експерти“, разказа Мирчев.

Политикът от Демократична България представи информация, която според него представлява технически доказателства за манипулация. Според него в 18:59 ч. на 3 ноември Министерството на финансите е генерирало ново писмо. Метаданните на файла, публикуван на официалния сайт на Европейската комисия, ясно доказват, че той е създаден на 3 ноември вечерта, въпреки че върху самия лист продължава да стои антидатираната дата 2 ноември. Мирчев подчерта, че и двете писма са заведени в електронното деловодство на министерството, което прави измамата напълно проследима.

„Т.е. има второ писмо, след това с променени данни, с променено съдържание. И очевидно Министерството на финансите лъже“, коментира съпредседателят на „Да, България“. Той изрази възмущение от факта, че толкова мащабна реформа се договаря тайно с Брюксел зад гърба на обществото, а институциите оплитат обясненията си в противоречия. „Защото от самото начало се твърдеше първо, че нищо не е обсъждано. След това – че са говорили експерти. След като стана ясно, че не са експерти, а всъщност е премиерът и вицепремиерът, министърът на финансите Гълъб Донев, вече просто се лъже, че е имало само едно писмо“, добави той.

В края на участието си Мирчев се обърна директно към финансовия министър и поиска незабавното му оттегляне.

„Господин Донев, време е за вашето трето писмо. Направихте така, че министерският подпис вече се превърна във виц. Направихте така, че това, на което имат право хората – да знаят какво ще става с техните пенсии – да го скриете от тях. И да поискате от Европа да го занули. Излъгахте хората и това беше лъжа. Време е за вашето трето писмо, с днешна дата, до премиера Румен Радев. С едно-единствено изречение: „Подавам оставката си като финансов министър“. Защото текстът в едно писмо, господин Донев, може да бъде сменен. Обаче доверието си няма резервно копие“.

Ивайло Мирчев разкритикува остро и внесения проектобюджет за 2027 г., като обяви, че България изпраща настоящата 2026 г. с най-високия дефицит от три десетилетия насам. Макар да отчете вдигането на прага за ДДС като позитивна стъпка, той предупреди за реална опасност от финансови санкции от Брюксел.

„Днес ние имаме по-лош бюджет. Ние имаме бюджет с 4,2% дефицит. И с всички индикации за възможно спиране на еврофондовете на България“, заключи Мирчев, давайки за пример съседна Румъния, която вече е получила сходни официални предупреждения от ЕК заради липсата на мерки срещу прекомерния дефицит.

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