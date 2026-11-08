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Боримиров след загубата от ЦСКА: Отдавна не бях виждал толкова грешки

Боримиров след загубата от ЦСКА: Отдавна не бях виждал толкова грешки
БТА

Изпълнителният директор на Левски призна, че отборът не е отговорил на агресията на съперника

Даниел Боримиров остана разочарован от представянето на Левски при поражението с 0:3 от ЦСКА в дербито на Първа лига. Изпълнителният директор на „сините“ заяви, че отборът е допуснал твърде много грешки.

“Отдавна не съм виждал нашият отбор да допуска толкова много грешки. Още след мача с Ягелония казах, че ако не отговорим на агресията на ЦСКА, ще имаме проблеми. Така и стана”, коментира Боримиров.

ЦСКА поведе с два гола още в началото на срещата чрез Макс Ебонг и Йоанис Питас, а след почивката Жан-Филип Гбамен оформи крайното 3:0.

Попитан как Левски ще реагира след тежката загуба, Боримиров насочи въпроса към старши треньора Хулио Веласкес.

“Това е работа на Хулио. Той знае как. Безгрешни отбори няма и ще си извлечем поука”, добави изпълнителният директор.

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