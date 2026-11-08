ЦСКА разгроми Левски и излезе на първото място в първенството

ЦСКА победи Левски с 3:0 във вечното дерби от 13-ия кръг на Първа лига. „Червените“ нанесоха два бързи удара в началото, а след почивката Жан-Филип Гбамен затвърди успеха им. С победата отборът на Маркус Гиздол изпревари прекия си съперник в класирането.

ЦСКА поведе още в осмата минута. Теодор Иванов проби по десния фланг и центрира към Макс Ебонг, който се разписа за 0:1. Малко по-късно Йоанис Питас получи топката на добра позиция и с точен удар удвои преднината.

Левски опита да отговори чрез Рейналдо, но Фьодор Лапоухов скъси дистанцията и спаси. На другия край на терена Светослав Вуцов предотврати трето попадение след удар на Леандро Годой.

Втората част започна с натиск на ЦСКА, а Вуцов се намеси след опити на Питас и Ебонг. Впоследствие играта беше спряна заради намалена видимост от задимяването на терена.

При последвал корнер и разбъркване в наказателното поле Рейналдо не успя да изчисти, а Гбамен овладя топката и я изпрати в мрежата за 0:3.

Хулио Веласкес потърси промяна с включването на Мустафа Сангаре, Марко Груич и Евертон Бала. В края Мазир Сула удари напречната греда, а Сангаре изпрати топката във вратата на ЦСКА, но попадението не беше зачетено заради засада.

ЦСКА запази аванса си до последния сигнал и спечели прякото противопоставяне за върха. Левски остава с мач по-малко от „червените“.

Така "червените" вече заемат първото място в първенството с 34 точки, а Левски остава втори с 32.