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Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид

Рафиня и Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид
БТА

Предстои да разберем дали това ще помогне в дербито довечера

Дербито от 12-ия кръг на Ла Лига между Атлетико Мадрид и Барселона ще определи лидера в Испания, а една статистика казва достатъчно. Рафиня и Ламин Ямал вкарват повече от целия отбор на Атлетико Мадрид. Бразилският национал е отбелязал 15 гола в първенството, докато по-младият му съотборник има 10 попадения. Така двамата събират общо 25 гола - с три повече от целия отбор на Атлетико Мадрид за 11 мача.

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Разликата между двата отбора показва и колко различен е атакуващият потенциал на Барселона през настоящата кампания. Докато Ханзи Флик разполага с две суперзвезди, способни самостоятелно да решават мачове, Диего Симеоне продължава да залага на колективната организация и баланса между отделните линии.

Любопитната статистика придобива още по-голямо значение преди директния сблъсък между двата тима, в който Барселона ще има възможност да демонстрира именно превъзходството си в нападение. През миналия сезон каталунците спечелиха и двата си мача срещу този съперник в Ла Лига, но бяха елиминирани на полуфиналите в турнира за Купата на краля и в Шампионската лига.

 

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