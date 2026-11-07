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Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Флик още не знае кой ще замести Родри в дербито с Атлетико

Барселона гостува на „Метрополитано" в мач между първия и втория в класирането

Ханзи Флик още не е решил кой ще замени Родри в стартовия състав за дербито срещу Атлетико Мадрид. Мачът от 12-ия кръг на Ла Лига е на 8 ноември (неделя) от 15:00 часа. Двубоят е директен сблъсък за първото място. Барса е лидер с 30 точки, а Атлети има 28. Реал Мадрид дебне от третото място с 27.

Барселона загуби Родри преди дербито с Атлетико Мадрид

„Не съм взел решение. Френки де Йонг вече е здрав и във форма, но Марк Бернал съшо се справя много добре. Ще видите утре", заяви загадъчно треньорът на Барселона. Родри получи травма преди няколко дни и напусна принудително игра на полувремето на мача срещу Астън Вила (4:0) в Шампионската лига.

През миналия сезон Барселона победи два пъти Атлетико Мадрид в Ла Лига (3:1 и 2:1), но отпадна от същия съперник на полуфиналите в турнира за Купата на краля и на четвъртфиналите в Шампионската лига. Все пак, по традиция Диего Симеоне много рядко печели срещу каталунците.

„Винаги се изправяме срещу много добър отбор, може би най-добрия, в което нямам никакво съмнение. Те разполагат с огромен талант от халфовата линия до нападението. Трябва да насочим играта към зоните, в които смятаме, че можем да ги затрудним. Знаем, че ще ни се наложи да страдаме през голяма част от срещата, но ще се опитаме да подходим към двубоя така, както сме си го представяли", каза от своя страна Чоло Симеоне.

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