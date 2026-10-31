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Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа

Атлетико Мадрид поведе в Ла Лига след седма поредна победа
БТА

„Дюшекчиите" допуснаха само два гола в тази серия

Атлетико Мадрид продължава силното си представяне от началото на сезона и временно поведе в испанското първенство. „Дюшекчиите" надиграха Леванте с 2:0 като гост, за да запишат седма поредна победа в Ла Лига. Точни за тима на Диего Симеоне бяха Алекс Грималдо (36') и Джулиано Симеоне (62').

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Още по-впечатляващо е, че Атлетико допусна само два гола във въпросната серия от победи. „Рохибланкос" спечелиха срещу Ла Коруня (1:0), Еспаньол (1:0), Алавес (2:1), Реал Мадрид (2:1), Осасуна (4:0) и Реал Сосиедад (3:0), преди да се справят с Леванте.

Атлетико Мадрид събрах 28 точки на върха в класирането. Столичани имат аванс от точка пред шампиона Барселона, който по-късно днес приема Алавес, и четири пред Реал Мадрид, който утре гостува на Сантандер. Леванте е 16-о място с 10 точки.

 

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