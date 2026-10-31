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Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област

Украйна удари руски завод за ракетно гориво в Ростовска област
Снимка: AP/БТА

Атаката срещу комбината "Каменски" е извършена с дронове и ракети "Нептун", като са нанесени щети на четири производствени съоръжения и са поразени още четири склада за боеприпаси

Украинските въоръжени сили са нанесли удар по голям завод за производство на ракетно гориво в руската Ростовска област. Атаката е предизвикала пожар и е причинила щети на четири производствени съоръжения, съобщи Генералният щаб на ВСУ, цитиран от Ройтерс и "Укринформ".

Цел на атаката е бил комбинатът "Каменски" в град Каменск-Шахтински - държавно предприятие от руския военно-промишлен комплекс, специализирано в производството на ракетно гориво.

По информация на украинския генерален щаб операцията е била комбинирана, като са използвани бойни дронове и ракети, сред които и брегови ракетни системи "Нептун", управлявани от украинските военноморски сили.

Комбинатът "Каменски" произвежда твърдо ракетно гориво за реактивните системи за залпов огън "Ураган", "Смерч" и "Торнадо-С", както и за други ракетни системи и оръжия, изстрелващи боеприпаси във въздуха.

Освен производствените съоръжения на завода украинските сили са поразили и четири руски склада за боеприпаси. Те се намират в районите на Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

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