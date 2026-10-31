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Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд
AP/БТА

Германецът може да замени Лучано Спалети начело на Ювентус

Бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман може съвсем скоро да се завърне във футбола. Специалистът е основен фаворит за нов треньор на Ювентус, съобщават в Италия. 

През последните седмици името на Нагелсман се свързваше и с Манчестър Юнайтед, но той не е първи избор на ръководството на "червените дяволи" за заместник на Майкъл Карик. 

На Апенините съобщават, че бъдещето на настоящия треньор на Ювентус Лучано Спалети е несигурно. Причината за това са слабите резултати на отбора от началото на сезона. "Бианконерите" са едва на осмо място в Серия А, като изостават с 11 точки от лидерите Интер и Лацио. 

Основна цел пред отбора през този сезон е завръщане в Шампионска лига, което изглежда трудна задача с представянето до момента. 

Юлиан Нагелсман е без работа, след като през лятото се раздели с Германската футболна федерация и поста на национален селекционер.

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