Юлиан Нагелсман фаворит за италиански гранд

Бившият селекционер на Германия Юлиан Нагелсман може съвсем скоро да се завърне във футбола. Специалистът е основен фаворит за нов треньор на Ювентус, съобщават в Италия.

През последните седмици името на Нагелсман се свързваше и с Манчестър Юнайтед, но той не е първи избор на ръководството на "червените дяволи" за заместник на Майкъл Карик.

На Апенините съобщават, че бъдещето на настоящия треньор на Ювентус Лучано Спалети е несигурно. Причината за това са слабите резултати на отбора от началото на сезона. "Бианконерите" са едва на осмо място в Серия А, като изостават с 11 точки от лидерите Интер и Лацио.

Основна цел пред отбора през този сезон е завръщане в Шампионска лига, което изглежда трудна задача с представянето до момента.

Юлиан Нагелсман е без работа, след като през лятото се раздели с Германската футболна федерация и поста на национален селекционер.