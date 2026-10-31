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Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

Ивайло Иванов спечели турнира по джудо от Големия шлем в Абу Даби

32-годишният ветеран от Монтана за втори път е шампион в надпревара на подобно ниво

Ивайло Иванов (90 кг) спечели джудо турнира от Големия шлем в Абу Даби. Той победи петима съперници в рамките на няколко часа. В спора за златото Иванов се справи с Михаил Латисев (Мол). Националът направи обрат, след като губеше с оценки вадзари и юко, но след това направи две вадзарита, с което спечели двубоя.

Бивш световен шампион спря Ивайло Иванов на Мондиала по джудо

32-годишният ветеран от Монтана за втори път печели надпревара на подобно ниво. Предишният успех отново беше в Абу Даби преди 11 години. Успехът е много ценен, защото ще увеличи шансовете на българина за четвърто класиране на олимпийски игри. Той ще получи 1000 точки за световната ранглиста, а 500 от тях ще важат и за олимпийската.

На старта Иванов се наложи над Олександър Низхник (САЩ), последва успех над хърватина Йосиф Булич с ипон за 1.54 мин, а след това и две победи със златна точка в продължението. На четвъртфиналите Иванов преодоля узбекистанеца Умар Бозоров и италианеца Кристиян Парлати в полуфиналите

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