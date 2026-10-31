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Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско

Спецакция преди изборите: 13 задържани и седем издирвани в Старозагорско
БТА

Проверени са 876 души и 375 автомобила. Полицията е открила наркотици, боеприпаси и около 100 монети с признаци на културно-исторически ценности

13 души са задържани, а седем лица, обявени за общодържавно издирване, са установени при мащабна специализирана полицейска операция в област Стара Загора. Акцията е насочена към противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите и гарантиране на сигурността на изборния процес.

По информация на Областната дирекция на МВР в Стара Загора, цитирана от БТА, през изминалото денонощие са проверени общо 876 души и 375 моторни превозни средства.

Специализираната операция се провежда в рамките на два дни с участието на служители на областната полиция и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма".

Полицейските екипи извършват проверки на рискови обекти, лица от криминалния контингент, автомобили и търговски дружества. Действията са част от засиления контрол във връзка с предстоящия изборен ден.

При проверките са установени три случая на притежание на наркотични вещества, а за управление на моторни превозни средства след употреба на наркотици са образувани две досъдебни производства.

Служителите на реда са открили също боеприпаси и около 100 монети и други предмети с признаци на културно-исторически ценности.

В хода на операцията са разкрити две кражби и са установени два случая на управление на автомобили, които не са регистрирани по надлежния ред.

За нарушения на Закона за движението по пътищата са съставени 156 акта и фиша.

От полицията уточняват, че превантивните и оперативните действия срещу престъпленията, свързани с изборното законодателство, продължават на територията на цялата област.

Паралелно с проверките се организира и охраната на избирателните секции, като целта е да се гарантира нормалното протичане на изборния ден и сигурността на гражданите при упражняването на правото им на глас.

Директорът на ОД на МВР - Стара Загора старши комисар Димитър Машов е инспектирал организацията на охраната и работата на полицейските служители на терен. В проверката е участвал и началникът на отдел "Охранителна полиция" комисар Павел Вълев.

Това не е първата подобна операция в региона през октомври. При предходна специализирана акция в област Стара Загора по-рано този месец са били задържани 32 души.

От МВР не уточняват дали всички 13 задържани при настоящата операция са заподозрени в престъпления срещу изборните права на гражданите. Полицейските действия продължават.

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