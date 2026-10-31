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Откриха 3300-годишен бронзов меч на дъното на езеро в Италия

Откриха 3300-годишен бронзов меч на дъното на езеро в Италия
pixabay

Археолозите предполагат, че оръжието е било потопено във водата като част от древен ритуал

Бронзов меч на около 3300 години е изваден от дъното на езерото Мецано в Италия, съобщава „Лайв сайънс“. Според археолозите оръжието може да е било използвано в ритуал - потапянето му във водата вероятно е представлявало дар за божество или знак на почит към високопоставен воин от епохата преди етруската и римската цивилизация.

Езерото Мецано заема кратера на древен вулкан и се намира на около 100 километра северозападно от Рим. Данните за откритието са публикувани от Службата за археология, изящни изкуства и ландшафт за провинция Витербо и Южна Етрурия към италианското Министерство на културата.

Артефактът датира от XIV-XIII век пр.н.е. и принадлежи към късната бронзова епоха. Въпреки че е престоял под водата в продължение на хилядолетия, мечът е запазил остротата си. През последните 50 години от езерото са открити още два подобни меча.

На мястото на днешното езеро Мецано през бронзовата епоха е имало селище с наколни жилища - постройки, изградени върху дървени колове над водата. При последните археологически проучвания специалистите са открили останки от потопеното селище.

Сред намерените предмети има множество добре запазени вази, брадви, върхове на стрели и копия, кинжали, игли и бронзов бръснач, се посочва в съобщението.

Мечът и бръсначът са намерени на малко разстояние един от друг. Това дава основание на изследователите да предположат, че предметите може да са принадлежали на човек с висок обществен статус, вероятно представител на воинския елит.

Съществува и друга възможност за появата на оръжието в езерото. През бронзовата епоха е била разпространена практика във водни басейни да се хвърлят съкровища от накити, оръжия и други предмети, предварително огънати или „убити“ по ритуален начин.

Обичаят да се принасят предмети във водни басейни се запазил в продължение на векове, включително и през етруската епоха. Тогава кладенци били ритуално „затваряни“ чрез поставяне на артефакти и извършване на човешки жертвоприношения.

През XIII век пр.н.е. Централна Италия била част от обширни търговски мрежи, свързващи различни райони на Средиземноморието. „В този контекст брон

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