Аферата "Алта Банк": как финансовите връзки на Вучич стигат от Белград до Скопие и отвъд

В събота, 31 октомври 2026 г., точно в 2:34 ч. сутринта, Националната банка на Сърбия обяви в официалния си X профил, че отнема оперативния лиценз на Алта Банка АД Белград. Докато Сърбия все още се справя с последиците от режима на Александър Вучич и неговата Сръбска прогресивна партия (СНС), една от най-бързо развиващите се банки в страната, тясно свързана с бизнес средите на правителството, остана без лиценз.

Това не е просто банкова криза. Това е политико-икономически катаклизъм, който би могъл да разкрие много за механизмите, чрез които държавните пари, частните интереси и политическата власт са преплетени в Сърбия, но също и за тяхното разпространение в региона и отвъд него.

В официално решение Националната банка на Сърбия (НБС) признава, че финансовото състояние на Алта банка се е влошило значително, ликвидността е застрашена, а интересите на вложителите са изложени на риск. Банката е била обект на контролни дейности преди това. Според "Време" сметката ѝ е била блокирана ден по-рано, на 30 октомври.

Кой изгради финансовата империя на Давор Мацура?

От мрежа от обменни бюра до финансова група с банково дело, платежни услуги, недвижими имоти, строителство, застраховане и търговия на дребно - бизнес възходът на Давор Мацура съвпадна с управлението на Социалната социална партия.

Според проучване на Радар неговите компании са сключвали значителни договори с държавни предприятия и са получавали държавни субсидии, както анализаторът Любомир Костовски.

Особено поразително е сътрудничеството с Електропривреда на Сърбия (EPS). От 2025 г. плащанията за електроенергия за гражданите в Белград се пренасочват от държавната сметка към Алта Банка. "Нова Економия" разкри, че EPS е отказала да предостави договорите с банката, позовавайки се на търговски тайни.

Защо държавната енергийна компания повери толкова значителни финансови потоци на частна банка? Кой реши условията, таксите и рисковете? Използвани ли са публични средства за укрепване на финансовия капацитет на бизнес група, близка до правителството?

Въпросите стават още по-трудни след разследването на "Радар" на 29 октомври. Алта Банк одобри заем от 12 милиона евро на компанията "Лога Плюс", собственост на Владан Микетич, който е съден за опит за убийство при утежнени обстоятелства. Като обезпечение е заложена част от белградския дворец "Албания" - имот, обект на финансово разследване. Според "Радар" полицията не е отговорила на искането на Прокуратурата за организирана престъпност за събиране на информация в продължение на пет месеца.

Това сочи към нещо много по-сериозно от въпросите, свързани с банковите критерии. Очевидно става въпрос за задълбочаване на връзките, при които капиталът на банковата структура се ползва със защита от правителството и институциите.

Обкръжението на Александър Вучич: Никола Петрович, Милан Радойчич, Звонко Веселинович

Политическото измерение се задълбочава допълнително чрез изследвания на независими медии в Сърбия и Черна гора.

Компанията "Даница Парк", свързана с Мацура, е имала бизнес отношения с Никола Петрович, кръстник на Александър Вучич и бивш директор на сръбската електропреносна система Електромрежа Србије (ЕМС). Разследването документира и недвижими имоти, свързани с Милан Радойчич и семейството на Звонко Веселинович. Радойчич е известен на обществеността с участието си в терористичната атака срещу косовската полиция в село Банска, община Звечан, Косово, през 2023 г.

На 29 октомври черногорският вестник "Виести" съобщи, че международни и регионални служби за сигурност анализират финансовите интереси на лица, близки до върха на СНС, включително кръгове, свързани с Андрей Вучич, брат на бившия президент.

Ключовият въпрос е кой наистина е спечелил икономически от разширяването на Alta Group. Дали Мацура е бил просто успешен бизнесмен, или неговата бизнес империя е създадена, за да служи като финансова инфраструктура за политически свързани интереси?

От "панически" предупреждения до отнемане на лиценз за четири дни

На 27 октомври сръбският адвокат Иван Нинич, позовавайки се на информация от финансовата система, предупреди за ускореното прехвърляне на средства към Скопие и Москва, което започна след изборите на 25 октомври. В публикация в социалните мрежи той призова за спешен надзор за защита на депозитите на публичните предприятия и държавните институции.

НБС отговори с изявление, в което предупреждава да не се разпространява непроверена информация и да се създава паника, като подчертава, че преводите се извършват чрез редовни платежни канали.

Четири дни по-късно същата институция обяви, че Алта Банка вече няма право да извършва дейност.

Този обрат на събитията директно повдига въпроса за отговорността на управителя Йоргованка Табакович, дългогодишен служител на СНС, назначена за ръководител на централната банка през 2012 г.

Какво знаеше Табакович за финансовите затруднения? Кога НБС идентифицира проблемите с ликвидността? Колко средства бяха преведени от Сърбия след 25 октомври? И защо институцията публично предупреди срещу "паника", докато положението на банката очевидно вече беше критично?

Москва, европейските санкции и американският конгресмен

Руското измерение на този труден въпрос е отдавна признато. Още през февруари 2024 г. Радио "Свободна Европа" разкри, че сръбската компания "Конекс", посочена в европейските санкционни мерки, свързани с подкрепата за руския военно-промишлен сектор, има регистрирана сметка в Алта Банк. Впоследствие компанията беше включена в ограничителните мерки на ЕС, в сила от 23 февруари 2024 г.

Това представлява специфична финансова точка на контакт с организация, обхваната от политиката на санкции срещу Русия. Остава въпросът относно преводите. Кои организации са получили преводите през 2024 г., чрез кои посреднически банки и в чия крайна полза?

На 14 октомври 2026 г. американският конгресмен Джо Уилсън поиска от държавния секретар Марко Рубио да наложи санкции на четирима сръбски бизнесмени, свързани с Вучич: Давор Мацура (Alta Banka), Иван Бошняк и Стоян Вуйко (Millennium Team), и Желко Митрович (TV Pink). В искането се твърди за политически мотивирано използване на публични ресурси. Alta Group отрече обвиненията. Марко Рубио или администрацията на САЩ при Доналд Тръмп не е наложила санкции срещу четиримата сръбски бизнесмени до момента (31 октомври 2026 г.).

Докато Брюксел предупреждаваше, Скопие отвори широко вратата

Европейските регулаторни проблеми на Мацура имат по-дълга история. През октомври 2024 г. AML Intelligence публикува доклад за предизвикателствата на Европейската централна банка (ЕЦБ) към контрола срещу прането на пари, произхода на капитала и опита на Altapay да повлияе на австрийската Addiko Bank.

Спорът е стигнал и до Общия съд на Европейския съюз. Според съобщение, публикувано в Официален вестник на ЕС на 22 април 2025 г., сръбската Alta Pay Group е завела иск срещу Европейската централна банка на 5 февруари 2025 г., с който иска отмяна на решението от 26 ноември 2024 г. По дело T-85/25 групата оспорва законосъобразността на мерките на ЕЦБ, свързани с правата на акционерите ѝ в австрийската Addiko Bank.

В Черна гора на 14 октомври 2026 г. на Мацура е забранено да влиза от съображения за сигурност. Според разследване на черногорския вестник "Виести" от 21 октомври 2026 г., разузнавателна информация от няколко международни служби за сигурност е ускорила решението за забрана на Давор Мацура да влиза в Черна гора. Мацура оспори мярката чрез адвокатите си.

Междувременно в Северна Македония групата получи възможност за разширяване.

Комисията по ценните книжа, ръководена от Бужаре Абази, одобри предложението за поглъщане на Стопанска банка Битоля на 10 септември 2025 г. Успехът на поглъщането беше потвърден през октомври. До юли 2026 г. сръбската Алта банка контролираше над 95% от акциите с право на глас в македонската банка.

Мацура разшири присъствието си в застрахователния сектор чрез Alta Insurance в Скопие. През август 2025 г. Костовски публикува анализа "Сръбски (братски) свят: Ще получи ли ВМРО-ДПМНЕ собствена банка?" в CIVIL Media, предупреждавайки за възможните политически последици от финансовото разширяване на маршрута Белград-Скопие.

Трудни въпроси за Мицкоски и Славески

Премиерът Християн Мицкоски не може да третира случая единствено като въпрос на банков надзор. Навлизането на голям чуждестранен финансов капитал има по-широки икономически и политически последици, особено когато става въпрос за група, свързана с политическите кръгове на Вучич.

На 30 октомври опозиционният представител Андрей Зерновски заяви за преводи на над 50 милиона евро към Северна Македония и поиска отговори от Мицкоски и губернатора Трайко Славески.

Същия ден Славески заяви пред сръбската N1, че македонската банкова система е стабилна и че трансграничните финансови преводи са нормална икономическа дейност. Няколко часа по-късно лицензът на белградската Алта банка беше отнет.

Въпросите са неизбежни:

Получили ли са македонските институции предупреждения за ситуацията на сръбския акционер? Регистрирани ли са необичайни притоци от 26 октомври насам? Надзорните органи имат ли пълна картина на сделките между свързани компании? И повлияло ли е политическото сближаване между Белград и Скопие на оценката на рисковете?

В своя доклад от 2025 г., страница 46, глава 24 ("Правосъдие, свобода и сигурност / Капацитет за прилагане и правоприлагане"), Европейската комисия предупреди, че Северна Македония има сериозни слабости във финансовите разследвания. През 2024 г. са проведени само 18 финансови разследвания, едновременно със случаи на организирана престъпност и пране на пари.

Следователно общите твърдения на Славески не са убедителни. Той, както и други съответни институции, имат задължението да публикуват конкретни данни с подробности, свързани с тази афера, която далеч надхвърля националните и дори регионалните граници.

Повече от просто "обикновен" колапс на "една" банка

Алта Банка Битоля е отделно юридическо лице, така че отнемането на лиценза в Белград не означава автоматично закриване на македонската банка. Както обяви банката, съобщава "Слободен печат", "АЛТА Банка АД Битоля е ликвидна и продължава с редовна и непрекъсната дейност. Всички клонове и банкомати работят в обичайния режим, а клиентите имат безпрепятствен достъп до средствата си."

Но производството по несъстоятелност на доминиращия акционер повдига трудни въпроси относно отношенията на собственост, капиталовата подкрепа, финансовата експозиция към свързани компании, както и политическите връзки и интереси, които съпътстваха разширяването на групата в Северна Македония.

А именно аферата с Алта Банк е много повече от банков скандал. Тя е дълбоко свързана с политико-икономическата система, изградена по време на управлението на Александър Вучич, и поражда взривоопасни съмнения относно произхода и движението на капитала, регионалните финансови мрежи и преплитането на частните бизнес интереси с политическата власт. Следователно е необходимо спешно, задълбочено и независимо разследване не само на финансовите транзакции, но и на ролята на политическите структури и институции в Сърбия и Северна Македония.

За Сърбия това може да е началото на разплитане на механизмите, чрез които частните бизнес империи са се развивали с помощта на държавни ресурси и политическа власт. Но неудобните въпроси не свършват на сръбската граница. Те засягат и правителството на Християн Мицковски, други политически играчи и институции в Северна Македония. Кой отвори вратите, кой взе решенията, кой защити интересите и кой се възползва от разширяването на тези финансови мрежи?

В 2:34 ч. сутринта лицензът на Алта Банк беше отнет. Предстои да се види дали тя ще започне да разплита и политико-финансовата мрежа, която ѝ позволи да стане толкова могъща – от Белград, през Скопие, чак до европейските и особено руските финансови връзки. Или – да, много е възможно – тези мрежи междувременно са развили механизми за адаптация, прегрупиране и защита на най-големите риби.

Гледали сме този филм много пъти преди. Факторът време е от решаващо значение. Той ще покаже дали ще видим друг римейк или накрая различен край.

Автор: Хабир Дерала