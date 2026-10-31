Еди Рама отново предложи диалог на протестиращите студенти, но те настояват за оставката му

Албанският премиер Еди Рама отново призова студентите и преподавателите, които продължават протестите срещу правителството, да започнат диалог с властта. Това съобщи агенция АТА.

В публикация в социалните мрежи Рама сподели снимки на каменна маса, поставена пред сградата на Министерския съвет, върху която е изписана думата "Диалог".

Протестиращите засега отхвърлят предложението на премиера, настояват за оставката му и заявяват готовност да продължат демонстрациите.

Междувременно лидерът на основната опозиционна сила в страната - Демократическата партия, Сали Бериша, обяви национален протест в подкрепа на студентското движение.

В предишни свои изявления Рама заяви, че е готов да разгледа предложенията на студентите и преподавателите. Той посочи, че правителството подготвя пакет от мерки, насочени към удовлетворяване на техните искания. Според премиера бюджетът за 2027 г. предвижда допълнителна подкрепа за семействата, обществените услуги и студентите.

Паралелно с призивите за диалог Рама предупреди, че ще търси отговорност от всеки, който се опитва да подбужда към градски терор, религиозно разделение или да подкопава традициите на толерантност и хармония в Албания.

Протестите започнаха в Тирана на 13 октомври заради недоволство от условията в университетите, високите разходи за висше образование, недостатъчната финансова подкрепа и ограничените възможности за работа след дипломирането. Студентските демонстрации постепенно прераснаха в антиправителствени прояви с искания за оставката на Рама и създаването на техническо правителство.

По време на протестите се стигна до сблъсъци с полицията, палежи и материални щети по обществени сгради и търговски обекти. Стотици участници бяха задържани.

Икономическите последици от демонстрациите също се увеличават. Щетите за бизнеса в Тирана се оценяват на 3,37 млн. евро, съобщи вчера агенция АТА, позовавайки се на информация от представители на сектора.