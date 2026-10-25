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Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания

Еди Рама предлага глоби до 5500 евро за щети по време на протести в Албания
Снимка: AP/БТА

Новият пакет от мерки предвижда и държавата да покрива между 70 и 100% от щетите на малкия бизнес, причинени от кражби, грабежи и пожари

Албанският премиер Еди Рама представи днес нов пакет от мерки срещу "насилието и градската анархия", който предвижда, наред с други неща, глоби до 5500 евро за лица, които повреждат чужда собственост по време на демонстрации.

Рама заяви на пресконференцията, че човекът, който е причинил щетите, трябва да ги плати и че мерките не са насочени срещу мирни демонстранти, съобщи албанската агенция Juronujz.

"Нормативният акт за незабавно обезщетение на щети на малкия бизнес представлява финансова подкрепа за засегнатите от кражби с взлом, грабежи и пожари. С този акт държавата ще покрие от 70 до 100 процента от щетите на бизнесмените, чието имущество е повредено", заяви албанският премиер.

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