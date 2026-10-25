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Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента

Избирателната активност на изборите в Сърбия до 12:00 ч. е 34,55 процента
Снимка: AP/БТА

Избирателната активност на извънредните парламентарни избори в Сърбия до 12:00 часа е била 34,55 процента, съобщи изпълняващият длъжността директор на Републиканския статистически институт Бранко Йосипович на пресконференция в РИК

До обяд във Войводина са гласували 38,08 процента, в Белград - 35,23, в региона Шумадия и Западна Сърбия - 32,56 процента, а в региона на Южна и Източна Сърбия - 31,96 процента, предаде Танюг.

На предишните парламентарни избори, проведени на 17 декември 2023 г., избирателната активност до обяд беше 21,33 процента.

Председателят на Републиканската избирателна комисия (РИК) Владимир Димитриевич заяви, че изборите протичат добре и че е регистриран инцидент в избирателна секция 25 в Долевац, където гласуването е било прекъснато за кратко. Той каза, че в тази избирателна секция един избирател се е опитал да гласува с няколко лични карти, което, както посочи, е незаконно, и заяви, че полицията е била уведомена за инцидента, че са взети показания и че предстои по-нататъшна обработка.

"Гласуването беше спряно за момент, всичко беше информирано и полицията реагира, бяха взети показания от участниците в този инцидент и гласуването продължи", каза Димитриевич на третата редовна конференция на РИК. Той заяви, че когато има определени инцидентни ситуации и разногласия, те обикновено се решават в самата избирателна секция, а ако това не е възможно, органите на реда са отговорни за реакцията.

Димитриевич заяви, че в някои избирателни секции има разногласия между членовете на избирателните комисии във връзка с осигуряването на тайната на гласуването в избирателната секция и добави, че някои членове на избирателните комисии, в противоречие със закона и указанията на РИК.

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