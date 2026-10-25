Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А
АП/БТА

Тюрам изравни в 91-ата минута, а Жиелински донесе победата

Интер осъществи драматичен обрат и победи Фиорентина с 2:1 в мач от осмия кръг на Серия А. „Нерадзурите“ изоставаха до добавеното време, но голове на Маркюс Тюрам и Пьотр Жиелински им донесоха трите точки.

С успеха отборът на Кристиан Киву се върна на първото място. Интер има 22 точки, колкото и Лацио, но е с по-добра голова разлика.

Домакините имаха предимство през първото полувреме, но не успяха да преодолеят Давид де Хеа. Испанецът отрази удари на Тюрам и Пио Еспозито, а опити на Николо Барела и Хенрих Мхитарян не затрудниха сериозно вратаря.

След почивката Интер продължи да атакува. В 56-ата минута Тюрам засече подаване на Карлос Аугусто, но Де Хеа отново се намеси великолепно.

Фиорентина рядко стигаше до противниковата врата, но поведе в 65-ата минута. Алехандро Хименес отправи фантастичен удар и не остави шансове на Иван Проведел.

Попадението принуди Интер да увеличи натиска. Карлос Аугусто на два пъти удари гредата с глава, а Де Хеа продължи със силните си изяви и спаси удар на резервата Петър Сучич.

Защитата на Фиорентина все пак капитулира в 91-ата минута. Тюрам заложи на точността и с прецизен удар в долния ляв ъгъл изравни резултата.

Французинът спечели и дузпа дълбоко в добавеното време. Пьотр Жиелински запази спокойствие от бялата точка и донесе драматичната победа на Интер с 2:1.

Още по темата

Лацио разби Ювентус и се изравни с Интер на върха

Лацио разби Ювентус и се изравни с Интер на върха

Брюж шокира Интер със седемголов спектакъл, Арсенал продължи без грешка

Брюж шокира Интер със седемголов спектакъл, Арсенал продължи без грешка

Лацио настигна Интер след 3:1 над Монца, Антов остана резерва

Лацио настигна Интер след 3:1 над Монца, Антов остана резерва

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Наполи и Рома направиха зрелищно 3:3, Лацио оглави Серия А

Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

Спорът между Ювентус и Роналдо стигна до Върховния съд на Италия

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика

Александър Везенков поведе Олимпиакос към разгром с 40 точки разлика

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Хулио Веласкес преди Арда: Левски вече забрави европейската победа

Ливърпул е готов да плати 55 милиона евро за Роналд Араухо

Ливърпул е готов да плати 55 милиона евро за Роналд Араухо

Водещи

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

Euronews: Йотова е фаворит за президентския пост, но се очаква балотаж с Андрей Гюров

  • Преди 2 минути
12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

12 839 души, живеещи в Турция, са попълнили заявления за гласуване

  • Преди 5 минути
Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

Нетаняху отново търси публична подкрепа от Тръмп преди изборите в Израел

  • Преди 5 минути
Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

Фентъзи футбол издал на Тотнъм отсъствието на Жоао Педро преди дербито с Челси

  • Преди 9 минути
Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Питбул нахлу в изборна секция в Казанлък

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Белица и Якоруда остават с най-ниска избирателна активност

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

Българите в Северна Македония гласуват в седем секции, за първи път има вот и в Кочани

  • Преди 15 минути
Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Задържаха 23-годишен в Девин за заплахи за убийство към чичо му

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

Пендъл Хил: Мистериозният хълм в Англия, където още витаят легенди за вещици и призраци

  • Преди 28 минути
Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Възстановено е електрозахранването на всички секции в Хасковско

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

Обрат за Реал Мадрид: Тибо Куртоа може да играе в Ел Класико

  • Преди 30 минути
217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

217 сигнала за изборни нарушения, 165 от тях за купуване на гласове

  • Преди 31 минути
QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

QR код може да реши проблемите на България с прозрачността на вота

  • Преди 32 минути
Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

Папа Лъв XIV призова за прекратяването на насилието в Йемен

  • Преди 33 минути
"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

"Асошиейтед Прес": България избира президент на фона на икономически трудности и войната в Украйна

  • Преди 36 минути