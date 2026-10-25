Интер обърна Фиорентина с два гола в добавеното време и оглави Серия А

Интер осъществи драматичен обрат и победи Фиорентина с 2:1 в мач от осмия кръг на Серия А. „Нерадзурите“ изоставаха до добавеното време, но голове на Маркюс Тюрам и Пьотр Жиелински им донесоха трите точки.

С успеха отборът на Кристиан Киву се върна на първото място. Интер има 22 точки, колкото и Лацио, но е с по-добра голова разлика.

Домакините имаха предимство през първото полувреме, но не успяха да преодолеят Давид де Хеа. Испанецът отрази удари на Тюрам и Пио Еспозито, а опити на Николо Барела и Хенрих Мхитарян не затрудниха сериозно вратаря.

След почивката Интер продължи да атакува. В 56-ата минута Тюрам засече подаване на Карлос Аугусто, но Де Хеа отново се намеси великолепно.

Фиорентина рядко стигаше до противниковата врата, но поведе в 65-ата минута. Алехандро Хименес отправи фантастичен удар и не остави шансове на Иван Проведел.

Попадението принуди Интер да увеличи натиска. Карлос Аугусто на два пъти удари гредата с глава, а Де Хеа продължи със силните си изяви и спаси удар на резервата Петър Сучич.

Защитата на Фиорентина все пак капитулира в 91-ата минута. Тюрам заложи на точността и с прецизен удар в долния ляв ъгъл изравни резултата.

Французинът спечели и дузпа дълбоко в добавеното време. Пьотр Жиелински запази спокойствие от бялата точка и донесе драматичната победа на Интер с 2:1.