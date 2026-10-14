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Брюж шокира Интер със седемголов спектакъл, Арсенал продължи без грешка

Брюж шокира Интер със седемголов спектакъл, Арсенал продължи без грешка
АП/БТА

Италианският шампион Интер допусна сензационна домакинска загуба с 3:4 от Брюж, докато Арсенал постигна втората си победа в турнира след класическо 3:0 срещу Лил.

Николо Тресолди се превърна в герой за белгийския тим с хеттрик, а Брюж не изостана в резултата нито веднъж. Ромео Вермант отбеляза четвъртия гол за гостите в 87-ата минута. Капитанът Лаутаро Мартинес се разписа два пъти за Интер, а Анже-Йоан Бони оформи крайното 3:4 в добавеното време.

Арсенал продължи без грешка, след като надви Лил с 3:0 в Лондон. „Артилеристите“ чакаха до 64-ата минута, когато Юриен Тимбер откри резултата. Само три минути по-късно Еберечи Езе удвои преднината, а Букайо Сака реши мача с трети гол в 71-вата минута.

В друг двубой РБ Лайпциг спечели с 1:0 срещу ПСВ Айндховен. Единственото попадение реализира Браян Груда в 75-ата минута.

След втория кръг Барселона, Спортинг Лисабон и Арсенал са начело в класирането с пълен актив от по 6 точки.

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