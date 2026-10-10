Интер продължава наказателната си акция в Серия А

Шампионът Интер записа пета победа от началото на сезона в Серия А. „Нерадзурите" нямаха проблеми срещу гостуващия Парма в мач от шестия кръг, който завърши 3:0. Успехът позволи на гранда от Милано да дръпне с 3 точки на Рома и Лацио, които тепърва ще играят.

Рома не спира: четвърта победа от четири мача и върхът в Серия А

Парма пристигна с нов треньор на „Джузепе Меаца" в лицето на Алберто Джилардино, но още от самото начало се видя, че не „дуковете" ще им е трудно срещу далеч по-класния съперник. Интер си оплете кошницата още през първото полувреме с головете на Петър Сучич (13'), Хакан Чалханоглу (18'-дузпа) и Маркъс Тюрам.

През второто полувреме тимът на Кристиан Киву свали темпото, а официлен дебют направи новото попълнение Джед Спенс. На терена се появи и капитанът Лаутаро Мартинес, който този път започна от пейката. Вместо него стартира младият Франческо Пио Еспозито, който все по-често получава шанс от първата минута.