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Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус

Corriere dello Sport: Реал Мадрид идва за звездата на Ювентус
БТА

Кенан Йълдъз в момента е контузен

Големите клубове мислят за селекцията в дългосрочен план, а Реал Мадрид не прави изключение. През лятото на 2026 година Кралския клуб похарчи над 200 милиона евро за нови футболисти, но президентът Флорентино Перес непрекъснато иска да подобрява състава. Сега в списъка му фигурира ново име.

Играч на Реал Мадрид аут до края на годината

Звездата на Ювентус Кенан Йълдъз е една от двете трансферни цели на „лос бланкос" за следващото лято, твърди италианското издание Corriere dello Sport. Другата такава е Ерлинг Холанд, чието бъдеще тепърва ще се обсъжда заради евентуалното изваждане на Манчестър Сити от Висшата лига.

В момента Йълдъз е контузен, но в Торино го оценяват на около 100 милиона евро. За това помогна и силното му представяне през миналия сезон, когато той стана водещ реализатор на отбора с 11 гола. Засега Юве няма намерение да го продава, но ако не се класира за Шампионската лига за втори пореден сезон, ръководството може да размисли.

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