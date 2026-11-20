Компанията Anthropic, създател на чатбота с изкуствен интелект Claude, отбеляза исторически дебют на Уолстрийт, привличайки 81 милиарда долара при първоначалното публично предлагане на акции, съобщава NOVA.

В началото на борсовата търговия акциите на компанията поскъпнаха с над 30%, а пазарната ѝ оценка за кратко достигна 2 трилиона долара. До края на деня ръстът се сви до 17%.

Първото публично предлагане обаче предизвика не само интерес сред инвеститорите, но и протести. Пред централата на Anthropic в Сан Франциско се събраха демонстранти, които изразиха опасения от развитието на все по-мощни системи с изкуствен интелект.

Според протестиращите напредъкът в тази област може да създаде сериозни рискове за човечеството и да застраши човешкия живот.