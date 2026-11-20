Джордж Ръсел с "Мерцедес" даде най-бързото време във втората свободна тренировка преди неделния старт за Гран При на Лас Вегас във Формула 1, след като условията се подобриха след първата сесия, в която нито един пилот не записа обиколка за време.

Ръсел, победител в надпреварата през 2024-а, премина 6,2-километровата улична писта за 1:47,272 минута в края на втората сесия. Пиер Гасли с "Алпин" е втори с пасив от 0,071 секунди, а Шарл Льоклер с "Ферари" е трети, след като постигна 1:47,605.

Заради силен дъжд тренировката започна на мокра писта, но с постепенното подобряване на условията пилотите успяха да запишат времена. За кратко червен флаг прекъсна сесията, след като вятърът изпрати различни отломки върху пистата. Постижението на Ръсел дойде, когато пистата изсъхна достатъчно, за да могат отборите да започнат да събират по-представителни данни преди квалификацията и състезанието в неделя сутринта.

Първата тренировка се оказа провалена. Локви, ниски температури и ниско сцепление държаха повечето пилоти в боксовете, като отборите не бяха склонни да поемат ненужни рискове в условия, които е малко вероятно да се повторят през останалата част от уикенда.

Франко Колапинто от "Алпин" подчерта опасността в последната обиколка на тази сесия, когато колата му беше на косъм да се удари в бариерите.

„Като ледена пързалка е“, каза защитаващият титлата си шампион в Лас Вегас Макс Ферстапен от "Ред Бул" по радиото. Голяма локва на завой 12 и трудността за затопляне на гумите до желаната температура усложниха проблемите на осветената писта.

Прогнозират се сухи, но хладни условия за квалификациите и четвъртото Гран При на Лас Вегас, което се провежда в събота вечер местно време.