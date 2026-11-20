Защитникът на ЦСКА 1948 Диего Медина вече е напълно готов за игра. Боливиецът лекуваше травма и пропусна последните мачове на своя отбор, но вече е на разположение на треньора Огнян Младенов.

Медина не скри задоволството си от факта, че отново е на терена, и призна, че периодът на рехабилитация е бил доста тежък.

"Изключително съм щастлив, че се завръщам. Беше труден момент да бъда извън строя през цялото това време, далеч от тренировъчния процес и мачовете. Желанието ми да помагам на тима е огромно, а да гледаш отстрани, без да можеш да направиш нищо, е най-тежката част за един футболист. Работих изключително усърдно по време на възстановяването, спазих стриктно всеки един етап и вече се чувствам напълно готов да се върна в игра и да дам най-доброто от себе си както за клуба, така и за родината си“, сподели десният бек пред avassessoria.com.br.

Бранителят е амбициран да помогне на "червените" в преследване на целите през този сезон. "ЦСКА 1948 прави силен сезон и води битка в челото на класирането. Искам да помогна на отбора да запази тези позиции и да постигнем целите, които сме си поставили. Разбира се, на разположение съм и за националния тим на Боливия, което винаги е било повод за огромна гордост за мен. Ще продължа да работя здраво, за да бъда в оптимална физическа и техническа форма и да представям страната си по най-добрия начин. Чувствам се щастлив, мотивиран и готов за предстоящата поредица от мачове“.

В следващия си мач ЦСКА 1948 гостува на Ботев Враца. Двубоят е в неделя от 13:00 часа.