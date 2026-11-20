Водачът в световната ранглиста по тенис при мъжете Александър Зверев постигна трети пореден успех на Финалния турнир на АТП в Торино (Италия). Представителят на Германия се наложи над французинът Артюр Фис с 6:4, 7:6(6) за час и 40 минути игра в последния двубой от група „Джон Макенроу“.

Победата бе трета поредна за двукратния шампион Зверев, който продължава към полуфиналите като лидер в групата заедно с втория Бен Шелтън (САЩ), докато Фис (1-2) и испанецът Рафаел Ходар (0-3) отпадат.

Александър Зверев реализира единствения пробив в първия сет в седмия гейм за 4:3, увеличи преднината си до 5:3 и спечели частта при 6:4.

Последва равностоен втори сет, в който Артюр Фис пропусна два сетбола при 6:5 в своя полза. Зверев обаче изравни за 6:6, за да се стигне до тойбрек. В него германският тенисист поведе с 6:1 точки и допусна изравняване за 6:6, пропилявайки пет мачбола, преди да приключи двубоя при шестия за 8:6.