Александър Зверев продължава силното си представяне на Финалите на АТП в Торино. Германският тенисист победи Бен Шелтън с 6:2, 7:6 (7:4) във втория си мач от груповата фаза и си гарантира място на полуфиналите в престижната надпревара.

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Световният №1 демонстрира убедителна игра, особено в първия сет. Той реализира два пробива и без сериозни затруднения поведе в резултата след 6:2. Втората част предложи значително по-равностойна битка, като двамата тенисисти бяха стабилни на собствен сервис и се стигна до тайбрек. В решителните моменти обаче Зверев показа по-здрави нерви и спечели със 7:4 точки, за да затвори мача в два сета след 1 час и 34 минути игра.

С този успех германецът продължи впечатляващата си серия срещу американеца. Зверев вече има седем победи от седем мача срещу Шелтън, а двамата се срещнаха и на финала на US Open по-рано през сезона.

Така двукратният шампион във Финалите на АТП си осигури участие в Топ 4 още преди последния си двубой от групата. Зверев има две победи от два мача, без да е загубил сет. В последната си среща той ще се изправи срещу Артур Фис. За Шелтън остава решаващият двубой срещу Рафаел Ходар, в който американецът ще преследва място сред най-добрите четирима в турнира.