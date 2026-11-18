Българските студенти за първи път ще отпразнуват своя празник 8 декември, плащайки в евро. Почти година след приемането на единната европейска валута, екипът на ТАРАЛЕЖ реши да провери дали ще бъдат отчетени разлики в цените спрямо 2025 година и как младежите ще изберат да се забавляват.

По традиция за 8 декември предпочитана дестинация е Банско. Курортният планински комплекс всяка година привлича студенти от цялата страна, като най-предпочитани са освен хотелите къщите за гости. По данни на БТВ през 2025 г. там са избрали да празнуват повече от 15 хиляди души. Ресторантите и поп фолк заведенията също са сред най-посещаваните места в Банско навръх студентския празник.

Справка за тази година посочва, че куверт в ресторант за 8 декември средно излиза по около 50 евро на човек. Тя включва чаша алкохол, салата, основно и десерт. Ако компанията избере да се забавлява в заведения с жива музика - цената се вдига спрямо изпълнителя. За същата резервация справка от миналата година показва, че цената е била между 50 и 100 лв.

Две нощувки в СПА комплекса "Пирин Голф", в непосредствена близост до Банско, тази година струват средно 70 евро на човек. В тази цена няма храна и напитки. Две нощувки с вечеря в Банско през 2025 г. пък са стрували в диапазона 130–400 лв.

Ситуацията в друг планински курорт - Боровец, е подобна. Две нощувки във вилно селище, които включват празнична вечеря с DJ излизат 85–92,50 евро на човек при пълен капацитет на стандартните вили. Средната цена на вила за петима души е 250 евро.

В курорта Велинград, който по традиция се слави с високи цени, може да се резервират 2 нощувки в СПА хотел за около 120 евро на човек с включени туристическа такса, две закуски, две вечери, празнична програма и СПА.

Тъй като тази година 8 декември е във вторник, решихме да проверим и цените в София, за онези, които останат в столицата.

Свързахме се с популярен ресторант на "Витошка", от където ни информираха, че специално събитие или куверт по повода не е планирано. Същото ни обясниха и от най-известната дискотека в Студентски град. И двете заведения обясниха, че студентите могат да заповядат на свободна консумация със стандартен вход.

Разбира се, всеки има варианта да остане да празнува у дома. Важното е да се забавлява!