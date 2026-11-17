Ръководството на Пътна полиция трябва да понесе отговорност за липсата на достатъчно превантивни мерки преди тежката катастрофа на автомагистрала "Тракия", при която загинаха 13 души. Това заяви бившият началник на КАТ-София Тенчо Тенев пред Дарик радио.

Според него основните причини за тежките произшествия са недостатъчният контрол, слабата подготовка на водачите и лошото състояние на пътната инфраструктура.

"Ние имаме изключително слаб контрол на пътното движение. Тук не говорим за глоби. Тук не говорим за масово глобяване на всички водачи по пътищата. Не, не това е най-важното. Превенцията е по-важна", подчерта Тенев.

Бившият началник на КАТ отправи директни критики към вътрешния министър Иван Демерджиев, като настоя за персонална отговорност след трагедията на АМ "Тракия".

"Министър Демерджиев много закъсня. Минаха се вече почти 10 дни, няма никаква реакция от страна на министъра на вътрешните работи да иска оставката поне на началника на Пътна полиция", заяви той.

По думите му при прогноза за гъста мъгла полицията е трябвало да изпрати допълнителни патрули по магистралата, които да предупреждават водачите и да ограничават скоростта.

Като решение Тенев предложи поставянето на камери за скорост на всеки 10 километра по основните магистрали, както и информационни табла и датчици за мъгла и хлъзгава настилка.

Той разкритикува и Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата", като заяви, че два специализирани автомобила за изследване на пътната настилка, закупени за общо 2 млн. лева, стоят неизползвани от две години.

Тенев предупреди, че броят на загиналите по българските пътища може да достигне 500 до края на годината.

Бившият началник на КАТ коментира и смъртта на 18-годишното момиче в Драгоман, за която е обвинен 26-годишен граничен полицай. Той изрази увереност, че служителят ще бъде освободен от системата на МВР.

В заключение Тенев призова управляващите да предприемат незабавни мерки, включително промени в ръководството на институциите, отговарящи за пътната безопасност.