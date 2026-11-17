Женският национален отбор по баскетбол победи Чехия

Женският национален отбор по баскетбол записа втора победа в квалификациите за европейското първенство през 2027 година. Селекцията на Таня Гатева направи страхотен обрат срещу Чехия в Прага и в крайна сметка спечели с 56:53 точки. В първия си мач от група J България надигра Хърватия с 91:74, а след това загуби от Испания с 64:85.

България на крачка от изпадане от Топ 100 в ранглистата на ФИФА

Българският национален отбор е близо до изпадане от Топ 100 в ранглистата на ФИФА за първи път в историята си. „Лъвовете" се смъкнаха с три позиции до №93 след загубите от Исландия (0:5) и Естония (1:2) в Лигата на нациите. Замбия, Тайланд и Палестина са последните три отбора, които ни изпревариха. Селекцията на Атанас Рибарски има актив от 1247.37 точки.

Везенков избухна с кош от центъра при победа на Олимпиакос (ВИДЕО)

Олимпиакос постигна драматична победа със 97:95 при гостуването си на Макаби Тел Авив в двубой от редовния сезон на Евролигата. Големият герой за гръцкия гранд беше българската звезда Александър Везенков, който направи феноменален мач и завърши с впечатляващите 37 точки. Българският национал беше над всички на паркета, а освен с огромната си резултатност впечатли и с невероятно изпълнение.

Николай Димитров за „Спортен Таралеж“: Хулио Веласкес гледа голямата картина

Хулио Веласкес гледа голямата картина и не се вълнува от отделните мачове. От него се иска да стане шампион, да спечели купи, да се представя силно в Европа. Това заяви бившият футболист на Левски Николай Димитров - Хичо в студиото на Таралеж. Какво още бившият български национал може да видите в линка по-горе.

33 години по-късно: Господ май вече не е българин

Днес се навършиха 33 години от емблематичната победа на България срещу Франция с 2:1 на „Парк де Пренс", но в момента българският футбол се намира в будна кома. Преди 33 години един гол ни разплака от щастие. Днес пет гола в нашата врата сякаш вече не могат дори да ни разплачат от разочарование. Може би Господ все още е българин. Но едва ли и той вече гледа мачовете на националния ни отбор.