Най-важното от спорта на 13.11.2026 година

Официално: Левски има нов Футболен директор

Левски официално обяви Енрико Пареше за новия Футболен директор на "сините". Той ще ръководи и координира дейността на футболния департамент в клуба. Пареше пристига в София с богат опит, натрупан в Италия и Франция. Специалистът не е играл футбол на високо ниво. Той преминава през школата на Рома, а през 2007 година е бил част от Дивино Аморе, след което следите му се губят.

Везенков задмина Спанулис и стана най-резултатният играч на Олимпиакос в Евролигата

Александър Везенков е новият водещ реализатор на Олимпиакос в Евролигата. Българското крило отбеляза 20 точки при победата над Дубай Баскет в 11-ия кръг и вече има общо 3569 точки в 251 мача с екипа на гръцкия тим. Така 31-годишният баскетболист изпревари Василис Спанулис, който завърши кариерата си в Олимпиакос с 3552 точки в 282 срещи.

Христо Мусков изтегли 40-тонен самолет и подобри рекорда на Гинес



Христо Мусков записа впечатляващо постижение, като изтегли над 40-тонен самолет Airbus A320 на Bulgaria Air на разстояние от 20 метра за 23,25 секунди. Резултатът надмина досегашния рекорд, но трябва да бъде ратифициран, за да бъде признат официално от „Гинес“. Мусков вече гледа към следващите си цели. За догодина той и екипът му планират нови опити за рекорди, включително теглене на кораб с тегло между 150 и 200 тона.

Рекорден бюджет за българския спорт: 107 милиона евро за 2027 г.

За първи път в историята бюджетът на Министерството на младежта и спорта преминава границата от 100 милиона евро. Проектобюджетът за 2027 г. предвижда ММС да разполага с рекордните 107 032 900 евро, което е най-голямата сума за ведомството от създаването му през 2002 година. Най-голям дял от средствата е предвиден за спорта за високи постижения - близо 69,8 милиона евро. Това е увеличение с 19,5% спрямо 2026 г.

Кирил Десподов и ПАОК си стиснаха ръцете

Кирил Десподов ще продължи да играе за ПАОК. Капитанът на националния отбор и грандът от Солун са постигнали споразумение за нов договор, съобщава metrosport.gr. Настоящият контракт на 30-годишния футболист изтича в края на сезона. Двете страни са се споразумели да продължат сътрудничеството си с още две години.

Почетино подписа с Манчестър Юнайтед

Маурисио Почетино е подписал договора си с Манчестър Юнайтед, съобщава Флориан Плетенберг. Неговият срок ще бъде до лятото на 2029 година. Аржентинецът ще замени Майкъл Карик начело на английския гранд. Бившият халф беше уволнен в четвъртък. Почетино ще остане начело на САЩ за мачовете от четвъртфиналите в Лига на нациите на КОНКАКАФ срещу Хаити, след което ще пътува до Англия.