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Най-важното от спорта на 11.11.2026г.

Най-важното от спорта на 11.11.2026г.
Facebook/ Nikola Tsolov Racing

Спортният екип на ТАРАЛЕЖ обобщава новините от деня:

Automoto.it: Ред Бул иска Никола Цолов във Формула 1 още през 2027 година

Бъдещето на Никола Цолов във Формула 1 остава сред важните въпроси пред Рейсинг Булс. Отборът все още не е обявил пилотския си състав за 2027 година, а българинът, Лиъм Лоусън и Арвид Линдблад са сред обсъжданите варианти за двете места.

Според информацията позицията на Линдблад се смята за сигурна, което би оставило Цолов и Лоусън в конкуренция за другия болид. Официално потвърждение за състава обаче все още няма.

Италианското издание Automoto.it твърди, че висшето ръководство на Ред Бул иска да даде шанс на Цолов във Формула 1 още през следващия сезон. В същото време според медията от Рейсинг Булс предпочитат да задържат Лоусън.

България започна с шест гола срещу Гибралтар по пътя към Евро 2027

Юношеският национален отбор на България до 19 години стартира с убедителна победа във втория кръг на европейските квалификации. Възпитаниците на Тодор Янчев надделяха с 6:0 над Гибралтар на стадион “Берое” в Стара Загора.

Емилиян Гогев даде аванс на България с две попадения в 9-ата и 18-ата минута, след като и в двата случая беше намерен от Емануил Няголов. В 25-ата минута Гогев асистира на Алекс Тунчев за 3:0, а малко по-късно оформи своя хеттрик и направи преднината на домакините четири гола още преди почивката.

След подновяването на играта българите продължиха да атакуват и в 63-ата минута Даниел Манолев се разписа с удар извън наказателното поле. Кристиян Горянов оформи крайното 6:0 в 79-ата минута.

България започна с убедителна победа над Хърватия по пътя към Евробаскет 2027

Женският национален отбор на България по баскетбол победи Хърватия с 91:74 в първия си мач от втория етап на квалификациите за Евробаскет 2027. Срещата се игра в “Арена СамЕлион” в Самоков.

Възпитаничките на Таня Гатева започнаха колебливо и изостанаха с 6:11, но успяха да обърнат резултата и спечелиха първата четвърт с 25:22. В началото на втория период преднината им достигна десет точки при 32:22, а на почивката България водеше с 42:35.

След подновяването на играта “лъвиците” увеличиха аванса си до 15 точки. Преди последната четвърт домакините имаха преднина от 67:59, а в заключителните минути не позволиха на съперничките си да застрашат успеха им и затвориха мача при 91:74.

Локомотив Пловдив пропиля преднина и загуби драматично от ВЕФ Рига

Вицешампионът Локомотив Пловдив отстъпи с 83:85 на ВЕФ Рига в зала “Сила” в мач от шестия кръг на група Н във ФИБА Къп.

Гостите започнаха с шест поредни точки, но домакините бързо наваксаха и спечелиха първата четвърт с 24:20. Локомотив отбеляза последните 10 точки преди почивката и се оттегли с аванс от 52:42.

Преднината на пловдивчани достигна 12 точки при 54:42. ВЕФ Рига намали изоставането си, но Локомотив отново се откъсна и водеше с 69:64 след третата четвърт.

В последния период гостите стопиха пасива си и обърнаха резултата до 76:73 три минути преди края. В напрегнатите заключителни минути ВЕФ Рига задържа преднината си и спечели мача с две точки.

Локомотив Авиа загуби с 0:3 от Будванска Ривиера в първия мач за Чалъндж къп

Локомотив Авиа Пловдив отстъпи с 0:3 (16:25, 16:25, 14:25) като гост на Будванска Ривиера в първия двубой от 1/16-финалите на волейболната Чалъндж къп при мъжете. Срещата се игра пред повече от 200 зрители.

Домакините наложиха контрол още в началото и спечелиха първия гейм с 25:16. Втората част завърши със същия резултат, а в третия гейм Будванска Ривиера затвори мача при 25:14. Локомотив не успя да достигне 20 точки в нито един от геймовете.

Черногорският състав имаше превъзходство на блокада и в атака. Будванска Ривиера приключи срещата за 64 минути, а Воин Качич беше най-резултатен с 17 точки.

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